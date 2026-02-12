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Сколько денег давать детям на карманные расходы? Пообщались с психологом

12 февраля 2026 11:21
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Карманные деньги для подростков – тема спорная, но интересная. Стоит ли баловать ребенка раньше времени или научить самостоятельности с ранних лет? Мы пообщались со специалистами и нашли точные ответы. 

Сколько денег давать детям на карманные расходы? Пообщались с психологом -2

Ирина Бивзюк, психолог:
Вопрос о карманных деньгах часто вызывает споры у взрослых, у родителей, потому что тема денег и финансовая очень связана и со стыдом, и с какими-то страхами, и потерей ответственности какой-то. С одной стороны, одни могут переносить свой опыт, говорить, я справился, у меня не было карманных денег, и он справится. С другой стороны, другой родитель может наоборот чувствовать, что когда ему не хватало, и он говорит, давай мы предоставим ребенку. Кто-то боится потерять какую-то ответственность, кто-то считает это необходимостью. Поэтому здесь идет конфликт своих страхов и своих интересов. 

Специалисты все же за финансовую грамотность подростков. Первые деньги многому учат и могут стать началом взросления, а подтолкнут к важному шагу – любящие родители. 

Подробности в видео

# Дети # Психология

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