Нарушает все законы физики. Что такое антигравитационный торт и как он парит в воздухе?

Вы когда-нибудь ели антигравитационный торт? Оказывается, такие торты существуют, даже проводятся кулинарные батлы среди кондитеров по их изготовлению. Недавно в Москве прошел Международный чемпионат по антигравитационным тортам. Учащийся третьего курса Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза завоевал на нем бронзу.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Балабанович, учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза, и Ольга Нестер, заведующий отделом дневного отделения, преподаватель специальных дисциплин Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза.
Юлия Самусенко, ведущая:
Что такое антигравитационный торт?