Нарушает все законы физики. Что такое антигравитационный торт и как он парит в воздухе?

Вы когда-нибудь ели антигравитационный торт? Оказывается, такие торты существуют, даже проводятся кулинарные батлы среди кондитеров по их изготовлению. Недавно в Москве прошел Международный чемпионат по антигравитационным тортам. Учащийся третьего курса Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза завоевал на нем бронзу.

Максим Балабанович, учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:

Когда у меня спрашивают, что такое антигравитационный торт, я всегда отвечаю, что это торт, который неизвестно как держится, создается иллюзия, что он парит в воздухе. Он нарушает все законы физики.

Чтобы создать антигравитационный торт, надо воспользоваться не только насадками и лопатками, надо использовать лобзик, пилку. Долго работали над тортом, было много идей, почему-то решил остановиться на детском торте, хотелось какой-то легкости.