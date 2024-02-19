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Нарушает все законы физики. Что такое антигравитационный торт и как он парит в воздухе?

19 февраля 2024 09:59
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Вы когда-нибудь ели антигравитационный торт? Оказывается, такие торты существуют, даже проводятся кулинарные батлы среди кондитеров по их изготовлению. Недавно в Москве прошел Международный чемпионат по антигравитационным тортам. Учащийся третьего курса Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза завоевал на нем бронзу.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Балабанович, учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза, и Ольга Нестер, заведующий отделом дневного отделения, преподаватель специальных дисциплин Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза. 

Юлия Самусенко, ведущая:
Что такое антигравитационный торт?

Нарушает все законы физики. Что такое антигравитационный торт и как он парит в воздухе?-1

Максим Балабанович, учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза:
Когда у меня спрашивают, что такое антигравитационный торт, я всегда отвечаю, что это торт, который неизвестно как держится, создается иллюзия, что он парит в воздухе. Он нарушает все законы физики.

Чтобы создать антигравитационный торт, надо воспользоваться не только насадками и лопатками, надо использовать лобзик, пилку. Долго работали над тортом, было много идей, почему-то решил остановиться на детском торте, хотелось какой-то легкости.

Подробности в видео.

# Необычное # общество # Александра Каштанова # Юлия Самусенко # Дмитрий Потапович

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