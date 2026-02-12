Учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер» пройдут в Беларуси в 2026 году

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер» пройдут в 2026 году в Беларуси. Они запланированы на октябрь – сообщил журналистам во время брифинга начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нерушимое братство», как и ранее, будет посвящено применению миротворческих сил. «Барьер» – специальное учение для совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты, а также медиков.

Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ:

Принимая во внимание существующие прогнозируемые вызовы и угрозы коллективной безопасности, одной из приоритетных задач также является качественная организация и эффективное проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. В соответствии с утвержденным планом, на текущий год предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки, в том числе 8 командно-штабных и специальных учений.

Начальник штаба ОДКБ назвал обстановку в зоне ответственности организации – непредсказуемой. По его мнению, в условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать.

