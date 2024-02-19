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Экспедиции по местам сражения операции «Багратион». Вот как белорусские школьники изучают историю ВОВ

19 февраля 2024 09:18
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Уникальные экспедиции по местам сражения операции «Багратион» проводит директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения детей и молодежи Геннадий Титович. Во время них школьники приводят в порядок военные мемориалы и изучают исторические документы времен Великой Отечественной войны.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Геннадий Титович, директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения детей и молодежи.

Александра Каштанова, ведущая:
Вы организовали больше 30 краеведческих экспедиций для школьников. Расскажите об особенностях.

Экспедиции по местам сражения операции «Багратион». Вот как белорусские школьники изучают историю ВОВ-1

Геннадий Титович, директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения детей и молодежи:
Экспедиции «Багратион» в Рогачевском районе проводятся с 1989 года. Экспедиции проводятся с целью изучения истории малой родины. Экспедиции проводятся комплексные. Сейчас мы проводим экспедицию волонтерскую, туристско-краеведческую по местам операции «Багратион».

Александра Каштанова:
А как они проходят?

Геннадий Титович:
Экспедиция «Багратион» проводится в рамках оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей. Оздоровление на протяжении 9 дней. Ребята могут заняться волонтерской работой: благоустройством братских захоронений, поисковыми работами по теме крестьянский быт, по теме участники Великой Отечественной войны, по теме свидетелей войны.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Александра Каштанова # Юлия Самусенко # Дмитрий Потапович

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