Экспедиции по местам сражения операции «Багратион». Вот как белорусские школьники изучают историю ВОВ

Уникальные экспедиции по местам сражения операции «Багратион» проводит директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения детей и молодежи Геннадий Титович. Во время них школьники приводят в порядок военные мемориалы и изучают исторические документы времен Великой Отечественной войны.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Геннадий Титович, директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения детей и молодежи.

Александра Каштанова, ведущая:

Вы организовали больше 30 краеведческих экспедиций для школьников. Расскажите об особенностях.