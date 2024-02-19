Мастер-класс от известного иранского художника прошёл в Минске

Познакомиться с особенностями персидской миниатюры и освоить новую технику рисования. В художественной галерее «Университет культуры» прошла встреча с иранским художником Насером Бехзади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С его участием были приоткрыты тайны создания двухмерных картин с религиозным или мифологическим сюжетом. В современной культуре Ирана миниатюры до сих пор очень популярны. Ими украшают одежду, посуду, здания, иллюстрируют книги. Такая живопись отличается утонченностью и разнообразием цветов, каждый из которых имеет свое значение.

Алина Леневская, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Поскольку я учусь в университете культуры и искусств, решила посетить данную выставку, потому что все-таки очень интересно посмотреть на творчество Ирана. Это всегда очень познавательно, посмотреть на какую-то другую культуру других стран.

Насер Бехзади, каллиграф, художник (Иран):

Я рисую с самого раннего детства. В окружении такой богатой культуры открыл для себя каллиграфию с самых ранних лет. Сначала копировал работы иранских и зарубежных мастеров, изучал искусство миниатюры в институте прикладных наук Ирана и потом получил степень бакалавра по графике, постоянно участвую в выставках. Очень тепло принимают в Беларуси.