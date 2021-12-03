Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии отношений с Китаем. Что это изменит?
Новости Беларуси. Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем 3 декабря подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она направлена на дальнейшее углубление стратегического партнерства между странами. Документ предусматривает около 50 конкретных практических мер, которые должны обеспечить органы госуправления и субъекты хозяйствования, которые уже вовлечены в сотрудничество с КНР.
Нынешняя Директива – логическое продолжение документа, действовавшего всю минувшую пятилетку. Приоритеты ближайшей перспективы: укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы «Пояс и путь».
В числе важных задач – расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области.