Александр Лукашенко подписал Директиву о развитии отношений с Китаем. Что это изменит?

Новости Беларуси. Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем 3 декабря подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она направлена на дальнейшее углубление стратегического партнерства между странами. Документ предусматривает около 50 конкретных практических мер, которые должны обеспечить органы госуправления и субъекты хозяйствования, которые уже вовлечены в сотрудничество с КНР.