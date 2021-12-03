Алексей Дзермант: «Нам угрожают войной, для развязывания которой используют людскую беду»

Новости Беларуси. Ситуация вокруг нашей страны характеризуется не иначе как гибридная война, которая ведется против нас, в том числе, через искусственное нагнетание военного напряжения в ситуации с беженцами на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кому и для чего это нужно – размышляет политолог Алексей Дзермант.
Алексей Дзермант, политолог:
Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Ситуация вокруг нашей страны характеризуется не иначе, как гибридная война, которая ведется против нас самыми подлыми способами, в том числе через искусственное нагнетание военного напряжения в ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. Совершенно очевидно, что стянутая польскими властями военная группировка в 20 тысяч человек является непропорциональным ответом на миграционный кризис. Это означает, что она собрана с иными целями, и Президент Беларуси недавно раскрыл, с какими.
Читайте также:
Почему независимая Беларусь — кость в горле западной «демократии»
Западная тактика провоцирования
Сильный ход настоящего лидера
Подробнее в видеоматериале.