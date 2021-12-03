Алексей Дзермант: «Нам угрожают войной, для развязывания которой используют людскую беду»

Кому и для чего это нужно – размышляет политолог Алексей Дзермант.

Новости Беларуси. Ситуация вокруг нашей страны характеризуется не иначе как гибридная война, которая ведется против нас, в том числе, через искусственное нагнетание военного напряжения в ситуации с беженцами на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Ситуация вокруг нашей страны характеризуется не иначе, как гибридная война, которая ведется против нас самыми подлыми способами, в том числе через искусственное нагнетание военного напряжения в ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. Совершенно очевидно, что стянутая польскими властями военная группировка в 20 тысяч человек является непропорциональным ответом на миграционный кризис. Это означает, что она собрана с иными целями, и Президент Беларуси недавно раскрыл, с какими.

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