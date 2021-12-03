Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы далее в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и ее авторская рубрика «Негладко».
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы далее в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и ее авторская рубрика «Негладко».
Юлия Артюх, СТВ:
Не видели мы голодного времени. Да и очевидцев страшных событий в живых почти не осталось. Скоро о войне будут рассказывать те, кто сам о ней узнавал из книжки. Мы выросли на этой памяти, на общении с ветеранами, на их взглядах, полных слез при исполнении песни «День Победы».
Сейчас исторической памяти у молодого поколения нет. Ну или почти нет. Они не восхищаются подвигом народа, не понимают, зачем празднуют День Победы, да и в целом зачем мы победили Гитлера. Они выросли в достатке, ничего не достигнув, не вложив своего труда, но имея все, а главное, мир и спокойствие.
Юлия Артюх:
Не зря события 2020 года многие характеризуют как протест зажравшихся. Герои, которыми восхищались мы, кардинально отличаются от героев нынешней молодежи. Моргенштерн, Влад Бумага – это кумиры многих детей. Почему? Банально просто – они богаты. То есть все ценности, на которых выросли мы, сейчас свелись к деньгам и популярности. И как же стойко сформировалось достижение популярности через отвратительные поступки. Это вам не в космос полететь!
Повертеть голой точкой на фоне церкви и аплодисменты – вот это «смелый» поступок. А ведь смелый поступок – это как раз про Марата Казея, Гагарина... Нет, не слышали? И главное, для чего они делали свои поступки – не для личного, а для общественного, для спасения или процветания страны.
Юлия Артюх:
Разве может хоть один из этих современных кумиров сравниться с Маратом Казеем? Да никогда! Мальчишка в 12 лет встретил войну, храбро сражался и героически погиб. Выделиться из толпы за счет героизма, ума и труда – это сложно. А вот разврат, хейт, аморальность – легко. Тебя сразу заметят и воздвигнут на пьедестал поклонения.
Я бываю на многих диалоговых площадках в школах, колледжах. Общаюсь с молодыми людьми 16-18 лет. Я не говорю, что все они плохие и ужасные, но они другие. У них перенасыщение с маленького возраста всем, особенно технологиями. Так к чему им стремиться и на каких ценностях они растут? Ведь есть все, и все доступно.
Мораль: воспитание – удел слабых. А сильные – это те, кто противостоят такой морали. Государство берет на себя эту функцию и вынуждено разрабатывать законы, чтобы таким смельчакам неповадно было и за оплеванные могилы неизвестного солдата они понесли наказание.
Юлия Артюх:
Я не хочу, чтобы некто неопределенного пола учил моего ребенка в школе. Для меня это люди, у которых не все в порядке с головой. Это не те права, за которые боролись мои прадеды, не та свобода, за которую заплачена огромная цена. Мы уже слишком глубоко впустили всякие западные штучки в свою жизнь, рассчитывая на фильтр взрослых умов, а взрослый фильтр, увы, срабатывает не у всех.
Юлия Артюх:
Все хорошо в меру. Научно-технический прогресс не остановить, но надо брать от него лучшее – то, что для развития, а не для деградации. Во многих школах сейчас бич – вэйпы. Это проблема, которой, помимо учебного процесса, должны заниматься учителя, директора. А родители бегут защищать свое чадо: «Я ведь разрешил, а тут вдруг какой-то директор запрещает курить в школе вэйп!» Вэйп в 4 классе – это хорошо, а директор – козел. Вот ценности, которые вкладывают некоторые родители. Сначала вэйп, потом канабис, потом статья и испорченная судьба. И виноват кто? Государство. Слишком плохие законы.
Президент сказал, что школа – это храм и приходите вы туда за знаниями. Отложите все свои хотелки, телефоны, вэйпы. В школе есть правила и их надо соблюдать. А все сводится к тому, у кого богаче родители.
Юлия Артюх:
Фонды, гранты. Поколение нулевых знает, что это, уже с молоком матери. Поддержи идею ЛГБТ и получишь долларовую печеньку. В 2000-й говорили, что наступит апокалипсис, и все ждали второго всемирного потопа или Третьей мировой войны. Апокалипсис случился, а мы и не заметили. Хочешь победить врага – вырасти его детей. Вот и вырастили, только своих детей – с твердым пониманием, что там, за бугром, хорошо, что Америка и Европа – это блажь, что американская армия – это сила, и что все конфликты, которые она развязала по всему миру, это во благо. Что похоть и разврат – это толерантность, что геи и лесбиянки – это права человека. Из новейшего: все русское – зло.
Идеология государства должна быть и должна в конце концов защищаться государством. Только реакция государства должна быть быстрее, чем смена поколений и идеалов. Тогда мы выстоим и в этой холодной войне, потому что идейность нашего народа сильнее, чем у радужного Запада, ведь у нас настоящие девчонки и мальчишки, а у них фальшивые.