Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы далее в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и ее авторская рубрика «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Не видели мы голодного времени. Да и очевидцев страшных событий в живых почти не осталось. Скоро о войне будут рассказывать те, кто сам о ней узнавал из книжки. Мы выросли на этой памяти, на общении с ветеранами, на их взглядах, полных слез при исполнении песни «День Победы». Сейчас исторической памяти у молодого поколения нет. Ну или почти нет. Они не восхищаются подвигом народа, не понимают, зачем празднуют День Победы, да и в целом зачем мы победили Гитлера. Они выросли в достатке, ничего не достигнув, не вложив своего труда, но имея все, а главное, мир и спокойствие.

Юлия Артюх:

Не зря события 2020 года многие характеризуют как протест зажравшихся. Герои, которыми восхищались мы, кардинально отличаются от героев нынешней молодежи. Моргенштерн, Влад Бумага – это кумиры многих детей. Почему? Банально просто – они богаты. То есть все ценности, на которых выросли мы, сейчас свелись к деньгам и популярности. И как же стойко сформировалось достижение популярности через отвратительные поступки. Это вам не в космос полететь! Повертеть голой точкой на фоне церкви и аплодисменты – вот это «смелый» поступок. А ведь смелый поступок – это как раз про Марата Казея, Гагарина... Нет, не слышали? И главное, для чего они делали свои поступки – не для личного, а для общественного, для спасения или процветания страны.

Юлия Артюх:

Разве может хоть один из этих современных кумиров сравниться с Маратом Казеем? Да никогда! Мальчишка в 12 лет встретил войну, храбро сражался и героически погиб. Выделиться из толпы за счет героизма, ума и труда – это сложно. А вот разврат, хейт, аморальность – легко. Тебя сразу заметят и воздвигнут на пьедестал поклонения. Я бываю на многих диалоговых площадках в школах, колледжах. Общаюсь с молодыми людьми 16-18 лет. Я не говорю, что все они плохие и ужасные, но они другие. У них перенасыщение с маленького возраста всем, особенно технологиями. Так к чему им стремиться и на каких ценностях они растут? Ведь есть все, и все доступно. Мораль: воспитание – удел слабых. А сильные – это те, кто противостоят такой морали. Государство берет на себя эту функцию и вынуждено разрабатывать законы, чтобы таким смельчакам неповадно было и за оплеванные могилы неизвестного солдата они понесли наказание. Юлия Артюх:

Я не хочу, чтобы некто неопределенного пола учил моего ребенка в школе. Для меня это люди, у которых не все в порядке с головой. Это не те права, за которые боролись мои прадеды, не та свобода, за которую заплачена огромная цена. Мы уже слишком глубоко впустили всякие западные штучки в свою жизнь, рассчитывая на фильтр взрослых умов, а взрослый фильтр, увы, срабатывает не у всех.