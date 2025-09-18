Крупнейшая в Европе по добыче и переработке горных пород компания «Гранит» участвует в BUDEXPO

Современные подходы, качественные материалы и новые технологии. Международная архитектурно-строительная выставка «BUDEXPO-2025» проходит в Минске. Площадка – одна из самых масштабных на просторах СНГ. Уже 27 лет на полях форума свои разработки демонстрируют десятки организаций из разных стран. Чем удивляют на это раз, узнаете из нашего сюжета.

Как возводить на века, современно и, главное – качественно. Об этом в эти дни говорят представители строй-индустрии в белорусской столице. Демонстрируют свои новинки на «BUDEXPO-2025» порядка 80 организаций из Беларуси, России, Китая и Казахстана. А из Кыргызстана приехала даже целая правительственная делегация. В этой стране активно возводятся объекты социальной инфраструктуры, поэтому большой интерес вызывают наши технологии. Талантбек Иманакунович, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана:

Мы сейчас в данный момент масштабный стадион и аэропорт строим. Исходя из этого специально приходили, чтобы здесь на заводах интересующие материалы посмотреть и будем в дальнейшем сотрудничать.

Задача компаний не только показать и рассказать во всех красках, но и заложить фундамент новых деловых контактов. На выставке есть как компании с опытом на белорусском рынке, так и новички. Виталий Мендыбаев, менеджер компании по производству красок и покрытий (Казахстан):

В этом году решили попробовать себя на рынке Беларуси, вот как раз приехали к вам на выставку. Активно ищем партнеров, чтобы начать работать здесь Жасмин Ю, менеджер компании по производству металлических изделий (Китай):

Мы представляем китайскую компанию по производству изделий из металла. Нам интересен рынок Беларуси. Здесь у нас уже есть постоянные клиенты, но мы хотим идти дальше.

На правах хозяев – широко на выставке развернулись белорусские производители. Это предприятие постоянный участник BUDEXPO и в особом представлении не нуждается. Компания «Гранит» – крупнейшая в Европе по добыче и переработке горных пород. Предприятие в этом году отметит юбилей – 50 лет. К знаменательной дате предприятие подходит с рекордом – произведено 500 миллионов тонн щебня.

В ассортименте более 50 наименований продукции, которая используется для дорожного, гражданского, гидротехнического строительства, для баластного слоя железнодорожного пути, в том числе элементы благоустройства. Производственные мощности составляют 26 миллионов тонн нерудных строительных материалов в год. Это позволяет гарантировать рынку стройматериалов бесперебойные поставки и закрывать самые объемные заказы покупателей. Валентина Бурик, заместитель генерального директора РУПП «Гранит»:

Ни одно строительство как в Республике, так и за рубежом без нашей продукции не используется. Поэтому наша продукция поставляется на все стройки, которые есть. Продукция 100 % обеспечивает весь внутренний рынок. Мы уделяем значительное внимание качеству продукции, поэтому мы следим за своим брендом для того, чтобы наша продукция была узнаваема. Чтобы было прочно и надежно на века. От саморезов и отверток до погрузчиков и экскаваторов. Экспозиции представлены и под отрытым небом. Трогать и спрашивать – разрешается. Представители компаний открыты для разговоров. А общаться приходится много – тут и потенциальные партнеры и тот кто дома ремонт затеял.

Строительная отрасль не зря называют драйвером экономики. За каждым заложенным кирпичем тянется целые этажи других сфер: банковская, социальная, технологическая. Наши организации заняты в том числе и в международных проектах. Например, в регионах России белорусы строят школы, сады, больницы.