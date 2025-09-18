Полиция во Франции разгоняет протесты слезоточивым газом, задействована бронетехника

Франция погружается в пучину общенационального протеста. На улицы практически всех городов страны вышли несколько сотен тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди возмущены решением правительства залатать дыру в национальном бюджете за счет простых французов. Масштаб социального взрыва увеличивается с каждым часом.

Вместо запланированных 250 маршей состоялось уже более 300. И далеко не всегда они проходят мирно. Поступающие сообщения больше напоминают сводки уличных боев. В Париже протестующие пытались перекрыть трамвайные пути и один из автобусных парков. Полиция разогнала их слезоточивым газом.

Стычки с правоохранителями происходят повсеместно. Уже известно о нескольких сотнях задержанных. Тем не менее сопротивление французов продолжается и лишь набирает обороты. В Тулоне и Лионе демонстранты перекрыли автомобильные развязки и шоссе.

В Марселе манифестанты взяли в осаду завод по производству вооружений. По всей Франции также нарушено железнодорожное сообщение. Ожидается, что это будет самый масштабный день демонстраций с 2023 года.

Мы вышли на улицы в знак протеста против отношения правительства к трудящимся. Ведь, по сути, рабочие настолько презираются этим правительством и президентом Макроном, что так больше продолжаться не может. Сокращая финансирование всех социальных программ, они показывают, как не уважают пенсионеров, врачей, учителей, работников транспорта и, в принципе, всех французов. Получается, что, как только вы начинаете работать во Франции, власти вас, по сути, начинают унижать.

Ожидается, что в национальном протесте примут участие около миллиона человек, которые возмущены тем, что у них собираются отобрать социальные выплаты и заставят работать дольше, прежде чем уйти на пенсию. Впрочем, и саму пенсию собираются урезать.