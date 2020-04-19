Какой план действий разработали в Гродненской области для борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. Пациентам с легким или же бессимптомным течением коронавирусной инфекции будут предлагать находится дома – в самоизоляции с регулярными консультациями врача, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

И это абсолютно не экономвариант, а мировая практика. Дело здесь не в коечном фонде, а в элементарной безопасности. Такой формат полностью исключает возможность перекрестного инфицирования в стационарах, тем более когда находиться в них совсем не обязательно. Что же до количества коек, то для тех, кому понадобится серьезное лечение, сегодня их в Беларуси около 10 тысяч. Перепрофилирование клиник позволяет держать эту цифру на оптимальном уровне. Как обстоят дела в Гродненском регионе, расскажет Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Ситуация с коронавирусом не застала Гродненскую область врасплох. Наши медики, опираясь на опыт зарубежных коллег, были готовы к приему больных. В области был разработан план действий: областная инфекционная больница перешла сейчас на работу в режиме госпиталя, то есть там приостановлена плановая госпитализация пациентов. И это сделано, понятно, в целях безопасности. В целом же в Гродненском регионе создан большой коечный фонд и имеется около тысячи точек подключения кислорода. Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

Подключились к работе поликлиники, санстация и милиция – совместно в рейд по самоизолированным. В списке – адреса людей, которые оказались контактами первого уровня (то есть непосредственно общались с заболевшими), а также тех, кто недавно вернулся из-за границы. Они должны находится постоянно дома. Проверим. Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции

– Да.

– Андрей Александрович, здравствуйте! Центральная поликлиника вас беспокоит. Проверяем ваш режим самоизоляции. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете?

– Чувствую себя хорошо.

– Температурку измеряете?

– Измеряю, нету.

– Врач участковый с вами созванивается?

– Каждый день.

– Каждый день? Спасибо. В квартиру никто не заходит: личная безопасность прежде всего. Звонка в домофон достаточно.

Нина Коваленок, заведующая отделением профилактики Гродненской центральной городской поликлиники:

Весь город разбит по участкам. И в поликлиниках дважды в день – это в одиннадцать часов и в три часа – выезжают бригады и осматривают всех, кто находятся на самоизоляции. Информацию нам дает санитарная служба. Должен был находиться на самоизоляции, но повёз грузы. История нарушителя В Свислочском ФАПе тех, кто зашел без маски, конечно, не штрафуют, но настоятельно рекомендуют все же надеть. Перчатки тоже, даже нашей съемочной группе. Работа на селе теперь по новым правилам.

Ольга Звержевич, заведующая Квасовской амбулаторией:

Фельдшер, придя на работу, переодевается в медицинский костюм, затем одевает хирургический халат, перчатки, обязательно маску и колпак. Вот в таком виде ведется прием. На двери кабинета написано «прием температурящих больных». Если пациент пришел с температурой, он проходит сразу сюда, не проходя через весь коридор и остальные кабинеты. Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить Пациентов с температурой принимают утром, остальных – после 12:00. После каждого пациента – обработка рук и инструментов антисептиком. Физиокабинет теперь работает в ограниченном режиме, ингаляции отменили, скрининговые исследования тоже, стоматолог только по экстренному, плановые прививки перенесли. И во всем меры безопасности.

Сразу разграничения, чтобы они могли ожидать приема, если это не один пациент, а больше. Здесь у нас место для раздевания пациентов, вешалка стоит. Здесь у нас скамеечки. Вы видите разграничительные ленты, то есть как должны пациенты рассаживаться. Санитарочка контролирует, чтоб рассадка была правильной, чтобы минимизировать контакт. Здесь у нас антисептик для обработки рук. То есть, если пациенты приходят, просим и они читают, что руки надо обработать и только потом ожидать приема.