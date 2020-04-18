Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать

Новости Беларуси. На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия представителей власти всех уровней – от местных сельсоветов до исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И безусловно, всех учреждений здравоохранения.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

В случае проявления симптомов не ждите, обращайтесь за помощью как можно раньше. Это значительно облегчит работу нашим медикам.