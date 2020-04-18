Прямой эфир

Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать

18 апреля 2020 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия представителей власти всех уровней – от местных сельсоветов до исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И безусловно, всех учреждений здравоохранения.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

В случае проявления симптомов не ждите, обращайтесь за помощью как можно раньше. Это значительно облегчит работу нашим медикам.

Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать-1

Олег Коляда, врач-терапевт 3-й городской клинической больницы Минска:
30 лет я работаю врачом. В этой больнице родился мой сын, ему 16 лет. Наступает великий православный праздник. Мой сын и моя мама, которой 76 лет, останутся дома. А мы будем работать. Поверьте, все будет хорошо.

# Коронавирус # общество # Олег Коляда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски
18 апреля 2020 19:12

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались
18 апреля 2020 19:10

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»
18 апреля 2020 18:43

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»