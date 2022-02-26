Если мозги есть, пусть принимают решение. Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров

Беларусь с самого начала была готова предоставить площадку для мирных переговоров. И сегодня, уверен Президент, для этого нам понадобятся считаные часы. Главное, чтобы не гибли люди. Но, кажется, эту цель перед собой ставят далеко не все.

Александр Лукашенко:

Но они должны были приехать завтра. Владимир Владимирович Путин мне позвонил и сказал. Там разные игры идут: кто в Варшаву, кто в Америку там. Слушайте, Киев фактически окружен, они разглагольствуют. Люди гибнут, они еще разглагольствуют. Но позицию президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта – в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте. Надо остановить этот конфликт пока, завтра будет война, а послезавтра – мясорубка. Поэтому если у них мозги есть, этих разного рода очумевших, пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз буквально за последние дни подталкивает их и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией, чего мы медлим, люди же гибнут. Это во-первых. А завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель (вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти) просто разговаривать ни с кем не станет. Поэтому, ну безумцы. И, мне кажется, опять же есть силы, которые этот режим толкают, толкают, толкают: давайте, не сдавайтесь, сейчас из Афганистана бандиты подъедут, сейчас из Ближнего Востока подкинем. Да и своих ЧВК хватает. Это же профессиональные воины, профессиональные убийцы. И если они туда втянутся, вы представьте, что будет в Украине. Поэтому ни России, а тем более нам это опаснее и не нужно.

Мы переживем попытки Запада оправдать собственные ошибки, привязывая нас к украинскому вопросу, отметил Александр Лукашенко.

Читайте также:

«Сегодня день прекрасный и праздник». Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира

Лукашенко в Раубичах: «Отвратительная работа и органов власти, и спортивной, как принято говорить, общественности»

«На лыжне надо умирать». Лукашенко раскритиковал национальную команду за выступление на зимней Олимпиаде