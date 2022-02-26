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Если мозги есть, пусть принимают решение. Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров

26 февраля 2022 19:21
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Новости Беларуси. В «Раубичах» общение Президента с журналистами не ограничилось лишь темой отечественного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украина. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно остановить этот конфликт, пока это возможно.

Беларусь с самого начала была готова предоставить площадку для мирных переговоров. И сегодня, уверен Президент, для этого нам понадобятся считаные часы. Главное, чтобы не гибли люди. Но, кажется, эту цель перед собой ставят далеко не все.

Если мозги есть, пусть принимают решение. Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров-1

Екатерина Круталевич, политический обозреватель ОНТ:
Александр Григорьевич, вопрос по Украине. Вчера уже стало звучать слово «переговоры». Упоминал пресс-секретарь Президента России.

Если мозги есть, пусть принимают решение. Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему вчера? В первый день я предложил.

Екатерина Круталевич:
Я вообще думала, что они приедут, когда вы сказали «завтра в Минск». Но они же не приехали.

Если мозги есть, пусть принимают решение. Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров-7

Александр Лукашенко:
Но они должны были приехать завтра. Владимир Владимирович Путин мне позвонил и сказал. Там разные игры идут: кто в Варшаву, кто в Америку там. Слушайте, Киев фактически окружен, они разглагольствуют. Люди гибнут, они еще разглагольствуют. Но позицию президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта – в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте. Надо остановить этот конфликт пока, завтра будет война, а послезавтра – мясорубка. Поэтому если у них мозги есть, этих разного рода очумевших, пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз буквально за последние дни подталкивает их и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией, чего мы медлим, люди же гибнут. Это во-первых. А завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель (вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти) просто разговаривать ни с кем не станет. Поэтому, ну безумцы. И, мне кажется, опять же есть силы, которые этот режим толкают, толкают, толкают: давайте, не сдавайтесь, сейчас из Афганистана бандиты подъедут, сейчас из Ближнего Востока подкинем. Да и своих ЧВК хватает. Это же профессиональные воины, профессиональные убийцы. И если они туда втянутся, вы представьте, что будет в Украине. Поэтому ни России, а тем более нам это опаснее и не нужно.

Мы переживем попытки Запада оправдать собственные ошибки, привязывая нас к украинскому вопросу, отметил Александр Лукашенко.

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# Международная политика # общество # Екатерина Круталевич # Владимир Путин # Дмитрий Песков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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