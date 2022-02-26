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«Сегодня день прекрасный и праздник». Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира

26 февраля 2022 14:43
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Новости Беларуси. В «Раубичах» Президент посетил соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко наблюдает за биатлонными эстафетными гонками в «Раубичах» – читайте здесь

«Сегодня день прекрасный и праздник». Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира-1

Елена Зубрилова, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону:
Видите, сегодня день прекрасный и праздник.

«Сегодня день прекрасный и праздник». Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, так заказали же.
– Ну что, разрешите тогда проехаться по трассе.

«Сегодня день прекрасный и праздник». Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира-7

Давай, я буду смотреть, как по технике.

«Сегодня день прекрасный и праздник». Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира-10

Дорогие друзья, на нашем празднике Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Вместе с главой государства на трассе наши прославленные спортсмены: Сергей Новиков – серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере; Вадим Сашурин – трехкратный чемпион мира по биатлону; Елена Зубрилова – участница трех Олимпийских игр (1998, 2002 и 2006 годов), обладательница 17 наград чемпионатов мира, в том числе четырех золотых; Ольга Назарова – чемпионка Европы, призер чемпионата мира, победительница универсиады, неоднократная чемпионка мира по летнему биатлону; Людмила Калинчик – участница Олимпийских игр 2014 года, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Друзья, ваши бурные аплодисменты, легенды, наши действительно великие спортсмены.

«Сегодня день прекрасный и праздник». Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира-13

Александр Лукашенко наблюдал за ходом проведения биатлонных эстафетных гонок с трибун, наградил победителей соревнований. Глава государства затронул тему развития отечественного спорта. В Беларуси есть для этого все, нужна лишь система и жесточайший спрос, а местные органы власти и спортивные функционеры должны лучше работать с юниорами, ведь среди молодых биатлонисток и лыжников есть очень неплохие девушки и ребята.

# Зимние виды спорта # общество # Александр Лукашенко # Сергей Новиков # Людмила Калинчик # Ольга Назарова # Вадим Сашурин # Елена Зубрилова # Фотофакт

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