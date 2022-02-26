«Сегодня день прекрасный и праздник». Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира

Новости Беларуси. В «Раубичах» Президент посетил соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко наблюдает за биатлонными эстафетными гонками в «Раубичах» – читайте здесь.

Елена Зубрилова, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону:

Видите, сегодня день прекрасный и праздник.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, так заказали же.

– Ну что, разрешите тогда проехаться по трассе.

Давай, я буду смотреть, как по технике.

Дорогие друзья, на нашем празднике Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Вместе с главой государства на трассе наши прославленные спортсмены: Сергей Новиков – серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере; Вадим Сашурин – трехкратный чемпион мира по биатлону; Елена Зубрилова – участница трех Олимпийских игр (1998, 2002 и 2006 годов), обладательница 17 наград чемпионатов мира, в том числе четырех золотых; Ольга Назарова – чемпионка Европы, призер чемпионата мира, победительница универсиады, неоднократная чемпионка мира по летнему биатлону; Людмила Калинчик – участница Олимпийских игр 2014 года, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Друзья, ваши бурные аплодисменты, легенды, наши действительно великие спортсмены.