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«На лыжне надо умирать». Лукашенко раскритиковал национальную команду за выступление на зимней Олимпиаде

26 февраля 2022 17:27
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Новости Беларуси. 26 февраля в «Раубичах» Президент посетил соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства вместе со спортсменами протестировал лыжную трассу и стрельбище и пообщался с молодыми биатлонистами и лыжниками.

Лукашенко наблюдает за биатлонными эстафетными гонками в «Раубичах» – читайте здесь.

«На лыжне надо умирать». Лукашенко раскритиковал национальную команду за выступление на зимней Олимпиаде-1

Когда овации утихли, а награды нашли своих победителей, Александр Лукашенко раскрыл причину проведения республиканских соревнований среди юношей и молодежи в «Раубичах». Они, надеется Президент, станут традицией. Правда, навеянной не самыми радужными спортивными результатами.

«На лыжне надо умирать». Лукашенко раскритиковал национальную команду за выступление на зимней Олимпиаде-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совсем недавно закончилась зимняя Олимпиада. Эта Олимпиада, если откровенно, мало радости подарила белорусскому народу. Мы немало сделали, чтобы наши спортсмены выступили на соревнованиях в Пекине. И, когда задавали вопросы спортсменам, чего вам не хватает – всего хватало. Но в итоге имеем то, что имеем. В ближайшее время в рабочем порядке, в том числе и по результатам этих соревнований, это один из факторов, ответственные чиновники Минспорта и правительства доложат мне, как они распорядились теми средствами, которые им были выделены (пусть небольшие, но вроде всего хватало) и почему мы выглядели блекло. Неважно. Думаю, что нет достойной конкуренции.

Я сегодня почти целый день провел здесь, на любимом мной стадионе, чтобы посмотреть, у нас кто-то еще умеет на лыжах бегать и стрелять. Оказывается, умеют и бегать, и стрелять. Я пообещал этим девушкам и ребятам, что летом мы здесь, на этом стадионе, встретимся уже на лыжероллерах. Мы посмотрим, это ближайшая наша смена. Можно сказать, что имеем, то имеем, но есть очень неплохие девочки и ребята, которые могут попасть даже в новый 4-летний цикл. Как вы знаете, летняя Олимпиада пройдет во Франции, а зимняя – в Италии. Я очень хотел бы, чтобы из этих маленьких пока звездочек и их тренеров выросли настоящие спортсмены, чтобы у нас была достойная конкуренция, чтобы у нас туристами на чемпионаты мира и Олимпийские игры больше никто не ездил. По-мужски вам скажу, на лыжне надо умирать, чтобы показывать нормальные результаты, а потом оживать после финиша. Знаете, о чем я говорю.

Как Лукашенко взял уроки биатлона у многократной чемпионки мира – читайте здесь.

# Зимняя Олимпиада # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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