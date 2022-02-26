«На лыжне надо умирать». Лукашенко раскритиковал национальную команду за выступление на зимней Олимпиаде

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем недавно закончилась зимняя Олимпиада. Эта Олимпиада, если откровенно, мало радости подарила белорусскому народу. Мы немало сделали, чтобы наши спортсмены выступили на соревнованиях в Пекине. И, когда задавали вопросы спортсменам, чего вам не хватает – всего хватало. Но в итоге имеем то, что имеем. В ближайшее время в рабочем порядке, в том числе и по результатам этих соревнований, это один из факторов, ответственные чиновники Минспорта и правительства доложат мне, как они распорядились теми средствами, которые им были выделены (пусть небольшие, но вроде всего хватало) и почему мы выглядели блекло. Неважно. Думаю, что нет достойной конкуренции.

Я сегодня почти целый день провел здесь, на любимом мной стадионе, чтобы посмотреть, у нас кто-то еще умеет на лыжах бегать и стрелять. Оказывается, умеют и бегать, и стрелять. Я пообещал этим девушкам и ребятам, что летом мы здесь, на этом стадионе, встретимся уже на лыжероллерах. Мы посмотрим, это ближайшая наша смена. Можно сказать, что имеем, то имеем, но есть очень неплохие девочки и ребята, которые могут попасть даже в новый 4-летний цикл. Как вы знаете, летняя Олимпиада пройдет во Франции, а зимняя – в Италии. Я очень хотел бы, чтобы из этих маленьких пока звездочек и их тренеров выросли настоящие спортсмены, чтобы у нас была достойная конкуренция, чтобы у нас туристами на чемпионаты мира и Олимпийские игры больше никто не ездил. По-мужски вам скажу, на лыжне надо умирать, чтобы показывать нормальные результаты, а потом оживать после финиша. Знаете, о чем я говорю.