Николай Щёкин: «После принятия Конституции на референдуме ещё предстоит много работы»

Новости Беларуси. Конституционный статус Всебелорусского народного собрания как органа народовластия и сохранение принципа социального государства. В регионах активно идут общественные обсуждения нового проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждения прошли и в Бобруйске с участием известных политологов и экспертов. Такие встречи призваны вовлечь в конституционное строительство как можно больше людей. Ведь изменения в проект Основного закона вносились прежде всего исходя из вызовов времени. От этого документа зависит жизнь будущих поколений.

Николай Щекин, политолог:

Прежде всего это социальные гарантии, вопросы безопасности, вопросы устойчивости вертикали власти, вопросы, касающиеся прежде всего духовного культурного наследия. Мы постарались максимально раскрыть все эти темы. Мы здесь для того, чтобы пояснить какие-то тонкости, которые еще не видят. И должны понимать, что после принятия Конституции на референдуме еще предстоит много работы – около 500 законов необходимо принять.

Все предложения, озвученные участниками встречи, будут оформлены в один документ. Далее для рассмотрения их направят в Администрацию Президента.