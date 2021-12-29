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Николай Щёкин: «После принятия Конституции на референдуме ещё предстоит много работы»

29 декабря 2021 13:30
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Новости Беларуси. Конституционный статус Всебелорусского народного собрания как органа народовластия и сохранение принципа социального государства. В регионах активно идут общественные обсуждения нового проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Николай Щёкин: «После принятия Конституции на референдуме ещё предстоит много работы»-1

Обсуждения прошли и в Бобруйске с участием известных политологов и экспертов. Такие встречи призваны вовлечь в конституционное строительство как можно больше людей. Ведь изменения в проект Основного закона вносились прежде всего исходя из вызовов времени. От этого документа зависит жизнь будущих поколений.  

Николай Щёкин: «После принятия Конституции на референдуме ещё предстоит много работы»-4

Николай Щекин, политолог:
Прежде всего это социальные гарантии, вопросы безопасности, вопросы устойчивости вертикали власти, вопросы, касающиеся прежде всего духовного культурного наследия. Мы постарались максимально раскрыть все эти темы. Мы здесь для того, чтобы пояснить какие-то тонкости, которые еще не видят. И должны понимать, что после принятия Конституции на референдуме еще предстоит много работы – около 500 законов необходимо принять.  

Все предложения, озвученные участниками встречи, будут оформлены в один документ. Далее для рассмотрения их направят в Администрацию Президента.

Николай Щёкин: «После принятия Конституции на референдуме ещё предстоит много работы»-7

Напомним, проект изменений и дополнений в Конституцию опубликован в ведущих печатных СМИ страны. Свои предложения можно направить и в Национальный центр правовой информации. Итоговое решение об Основном законе страны белорусы примут на референдуме. Его проведение запланировано на конец февраля.  

Андрей Савиных высказался о проекте Конституции. Читайте здесь.

# Конституция # общество # Николай Щекин # Фотофакт

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