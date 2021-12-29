Новогодний марафон. Наталья Кочанова поздравила воспитанников Социально-педагогического центра Ленинского района Минска

Новости Беларуси. В новогоднем марафоне активно участвуют и парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, председатель Совета Республики сегодня поздравила воспитанников Социально-педагогического центра Ленинского района Минска.

Дети получили долгожданные подарки, а учреждению Наталья Кочанова передала сертификат на приобретение стиральной машины. Ребята долго готовились к праздничной встрече, гостям подарили сувениры и устроили яркий праздник со стихами, песнями и хороводами.