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Новогодний марафон. Наталья Кочанова поздравила воспитанников Социально-педагогического центра Ленинского района Минска

29 декабря 2021 12:05
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Новости Беларуси. В новогоднем марафоне активно участвуют и парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, председатель Совета Республики сегодня поздравила воспитанников Социально-педагогического центра Ленинского района Минска.  

Новогодний марафон. Наталья Кочанова поздравила воспитанников Социально-педагогического центра Ленинского района Минска-1

Дети получили долгожданные подарки, а учреждению Наталья Кочанова передала сертификат на приобретение стиральной машины. Ребята долго готовились к праздничной встрече, гостям подарили сувениры и устроили яркий праздник со стихами, песнями и хороводами.  

Новогодний марафон. Наталья Кочанова поздравила воспитанников Социально-педагогического центра Ленинского района Минска-4

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# Новый год # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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