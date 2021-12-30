«Сейчас ты точно уже не отвертишься». Участник проекта X-Factor вызвал Dava на бой
Новости Беларуси. Сама Ольга Бузова назвала его звездой. Об участии в проекте X-Factor и стремительной карьере белорусский певец Дмитрий Сивчик рассказал в гостях ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
О творчестве сейчас поговорим. «Кубики-рубики» уже мало у кого не на слуху.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как изменилась твоя жизнь?
Дмитрий Сивчик, артист, блогер:
Стало больше съемок, больше творчества. Пишу новые песни, новые хиты.
Алеся Лакина:
Я знаю, что на днях вышел твой клип «Кубики-рубики».
Дмитрий Сивчик:
Да, и, попрошу отметить, что это один из самых дорогих клипов, в принципе, за историю Беларуси.
Алеся Лакина:
А что там дорогого?
Дмитрий Сивчик:
В общем, в этом клипе есть все. Даже есть Моргенштерн, ребята.
Екатерина Забенько:
Живой, настоящий?
Дмитрий Сивчик:
Настоящий. Так что, кто не смотрел клип: Сивчик «Кубики-рубики» на YouTube. Приятного просмотра.
Екатерина Забенько:
Уже сколько просмотров?
Дмитрий Сивчик:
Вот уже за пару дней 60 тысяч. Я думаю, соберет еще больше.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Оля же сказала тебе на X-Factor, что ты уже самостоятельной проект. В принципе, в X-Factor не нуждаешься.
Дмитрий Сивчик:
Как я ей сказал на X-Factor – может, это слегка высокомерно – во мне уже есть этот X-Factor.
Алена Родовская:
Слушай, откуда началась твоя история? Понятно, что ты парень смелый. Как ты пришел в мир шоу-бизнеса? Андрей, обычно продюсеры ищут звезд начинающих, а тут наоборот – начинающая звезда нашла опытного продюсера.
Андрей Павлович, представитель музыкальной компании:
Здесь на самом деле все очень просто, примитивно. Как правило, во всех быстро развивающихся компаниях все происходит случайно. Собственно говоря, у нас тоже происходило все случайно.
Алеся Лакина:
Свела судьба, так сказать?
Андрей Павлович:
Да, то есть пришел один человек, второй, третий. Именно Дима был инициатором. Он вообще, в принципе, во многих активностях инициатор. Очень инициативный человек. Он и предложил: «Ребята, мне кажется, мы уже претендуем на музыкальную компанию, какой-то лейбл». Я был ярым сторонником, то есть никаких лейблов, ничего этого. Но, в итоге, пришлось это все зарегистрировать, сделать.
Алена Родовская:
И не прогадали?
Андрей Павлович:
Я думаю, нет. Потому что 2020 год, 2021-й – это какие-то сумасшедшие годы, когда мы даже не поняли, что с нами произошло. Произошел какой-то взрывной рост, коммуникация с мировыми лейблами. На нас начали выходить, мы с ними начали коммуницировать, какие-то планы строить. Я был сторонник того, что двигаемся мы и двигаемся. Тут нужно еще какие-то вопросы решать.
Алена Родовская:
А тут новая энергия пришла?
Андрей Павлович:
Да. Может быть, это на самом деле классно, потому как с этим появлялась уже более-менее такая осознанная, фундаментальная, скажем так, цель. Я всегда говорил, что у нас в Беларуси нет шоу-бизнеса. У нас есть сфера услуг.
Виктория Ицкова, встретила свою любовь в 2021 году:
А таланты есть.
Андрей Павлович:
Вот объективно: есть просто сфера услуг. Все выступают на свадьбах, корпоративах. У Димы, у нашей команды иногда кровью сердце обливается, когда какие-то крутые ребята просто уезжают отсюда. То есть нашей целью сейчас заключается то, чтобы оставить их, создать им определенные возможности и заявить о себе здесь. Потому как люди-то везде одинаковые.
Екатерина Забенько:
Речь-то не только о деньгах, я так понимаю? Естественно, финансы важны. Известные зарубежные артисты тоже просто так принимать участие в наших клипах не будут. Финансы всегда важны, но, я думаю, что на таланте все держится и притягивается?
Андрей Павлович:
Естественно.
Алена Родовская:
А ему понравилась песня «Кубики-рубики»?
Дмитрий Сивчик:
Да, сто процентов. Он мне еще заплатил, кстати.
Алена Родовская:
Вот это талант! Обычно Моргенштерну платят.
Алеся Лакина:
Моему сыну семь лет. Я ему сказала, кто будет у нас в гостях. Он сказал: «Мама, это же друг Моргенштерна». Я говорю: «Да, ладно?»
Алена Родовская:
«Дима из TikTok», – говорят дети.
Дмитрий Сивчик:
Кстати, используя момент: прямо сейчас я бы хотел вызвать Dava! Кто-нибудь знает кто такой Dava?
Алена Родовская:
Знаем Dava.
Дмитрий Сивчик:
Давид Манукян, я вызываю тебя на бой! 2022 год. Сейчас ты точно уже не отвертишься, потому что весь TikTok гремит вызовом на бой. Уже больше 10 миллионов на хештеге дававыходинабой в TikTok. Так что – 2022 – Dava, тебе конец!
Алена Родовская:
Ну что, Dava, вызов брошен. Это не просто так. Поэтому мы надеемся, что с Димой вы, наконец, увидитесь и сразитесь.
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