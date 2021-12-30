«Сейчас ты точно уже не отвертишься». Участник проекта X-Factor вызвал Dava на бой

Новости Беларуси. Сама Ольга Бузова назвала его звездой. Об участии в проекте X-Factor и стремительной карьере белорусский певец Дмитрий Сивчик рассказал в гостях ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

О творчестве сейчас поговорим. «Кубики-рубики» уже мало у кого не на слуху. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как изменилась твоя жизнь?

Дмитрий Сивчик, артист, блогер:

Стало больше съемок, больше творчества. Пишу новые песни, новые хиты. Алеся Лакина:

Я знаю, что на днях вышел твой клип «Кубики-рубики». Дмитрий Сивчик:

Да, и, попрошу отметить, что это один из самых дорогих клипов, в принципе, за историю Беларуси. Алеся Лакина:

А что там дорогого? Дмитрий Сивчик:

В общем, в этом клипе есть все. Даже есть Моргенштерн, ребята. Екатерина Забенько:

Живой, настоящий?

Дмитрий Сивчик:

Настоящий. Так что, кто не смотрел клип: Сивчик «Кубики-рубики» на YouTube. Приятного просмотра. Екатерина Забенько:

Уже сколько просмотров? Дмитрий Сивчик:

Вот уже за пару дней 60 тысяч. Я думаю, соберет еще больше. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Оля же сказала тебе на X-Factor, что ты уже самостоятельной проект. В принципе, в X-Factor не нуждаешься. Дмитрий Сивчик:

Как я ей сказал на X-Factor – может, это слегка высокомерно – во мне уже есть этот X-Factor. Алена Родовская:

Слушай, откуда началась твоя история? Понятно, что ты парень смелый. Как ты пришел в мир шоу-бизнеса? Андрей, обычно продюсеры ищут звезд начинающих, а тут наоборот – начинающая звезда нашла опытного продюсера.

Андрей Павлович, представитель музыкальной компании:

Здесь на самом деле все очень просто, примитивно. Как правило, во всех быстро развивающихся компаниях все происходит случайно. Собственно говоря, у нас тоже происходило все случайно. Алеся Лакина:

Свела судьба, так сказать? Андрей Павлович:

Да, то есть пришел один человек, второй, третий. Именно Дима был инициатором. Он вообще, в принципе, во многих активностях инициатор. Очень инициативный человек. Он и предложил: «Ребята, мне кажется, мы уже претендуем на музыкальную компанию, какой-то лейбл». Я был ярым сторонником, то есть никаких лейблов, ничего этого. Но, в итоге, пришлось это все зарегистрировать, сделать.

Алена Родовская:

И не прогадали? Андрей Павлович:

Я думаю, нет. Потому что 2020 год, 2021-й – это какие-то сумасшедшие годы, когда мы даже не поняли, что с нами произошло. Произошел какой-то взрывной рост, коммуникация с мировыми лейблами. На нас начали выходить, мы с ними начали коммуницировать, какие-то планы строить. Я был сторонник того, что двигаемся мы и двигаемся. Тут нужно еще какие-то вопросы решать. Алена Родовская:

А тут новая энергия пришла? Андрей Павлович:

Да. Может быть, это на самом деле классно, потому как с этим появлялась уже более-менее такая осознанная, фундаментальная, скажем так, цель. Я всегда говорил, что у нас в Беларуси нет шоу-бизнеса. У нас есть сфера услуг.

Виктория Ицкова, встретила свою любовь в 2021 году:

А таланты есть. Андрей Павлович:

Вот объективно: есть просто сфера услуг. Все выступают на свадьбах, корпоративах. У Димы, у нашей команды иногда кровью сердце обливается, когда какие-то крутые ребята просто уезжают отсюда. То есть нашей целью сейчас заключается то, чтобы оставить их, создать им определенные возможности и заявить о себе здесь. Потому как люди-то везде одинаковые. Екатерина Забенько:

Речь-то не только о деньгах, я так понимаю? Естественно, финансы важны. Известные зарубежные артисты тоже просто так принимать участие в наших клипах не будут. Финансы всегда важны, но, я думаю, что на таланте все держится и притягивается? Андрей Павлович:

Естественно.

Алена Родовская:

А ему понравилась песня «Кубики-рубики»? Дмитрий Сивчик:

Да, сто процентов. Он мне еще заплатил, кстати. Алена Родовская:

Вот это талант! Обычно Моргенштерну платят. Алеся Лакина:

Моему сыну семь лет. Я ему сказала, кто будет у нас в гостях. Он сказал: «Мама, это же друг Моргенштерна». Я говорю: «Да, ладно?» Алена Родовская:

«Дима из TikTok», – говорят дети.