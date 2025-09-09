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Президент Непала подал в отставку на фоне беспорядков из-за соцсетей

09 сентября 2025 13:40
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Президент Непала подал в отставку на фоне беспорядков из-за соцсетей-0

На фоне массовых протестов президент Непала Рам Чандра Паудел ушел в отставку вслед за премьер-министром Шармой Оли. Об этом пишет РИА Новости.

Беспорядки были спровоцированы введением в стране запрета на основные социальные медиаплатформы, что вызвало молодежные протесты, получившие название «Революция поколения Z». В столкновениях с полицией погибли 22 человека и сотни получили ранения.

Хотя запрет был отменен, протесты усилились. Участники демонстраций поджигали резиденцию премьер-министра, брали штурмом правительственные здания и атаковали офис правящей партии. Члены правительства были эвакуированы на вертолете.

Фото: pixabay

# Международная политика

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