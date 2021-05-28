На 39 тысяч рублей. Посмотрите, какие новые игровые площадки появились в Воложинском районе
Новости Беларуси. В Воложинском районе на установку современных игровых комплексов выделили около 50 тысяч рублей из местного бюджета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приятным подарком для ребят стали более 10 площадок. Появились они не только в райцентре, но и Ракове, Ивенце и агрогородке Городьки.
Подробности в сюжете Юлии Минич.
Два игровых комплекса установили в Воложине на Советской. Здесь новая застройка, много молодых семей, поэтому такому подарку местные были очень рады. Тематику площадки коммунальщики выбрали сами. На комплексе изобразили милых енотов с надписью-девизом, который служит напоминанием о раздельном сборе бытовых отходов. Еще одна площадка появилась на Чапаева возле детского сада.
Михаил Унучек, директор РУП «Воложинский жилкоммунхоз»:
Из бюджета района было выделено более 50 тысяч рублей на закупку детских игровых комплексов, так как уже устарели наши площадки, пришла необходимость обновляться. Мы установили на 39 тысяч этих площадок, провели закупку и установили. Работы ведутся еще по установке в агрогородке Городьки – на сумму 8 тысяч тоже будет такая игровая площадка. И планируется еще на улице Партизанской по заявкам граждан.
В 2020 году игровая площадка появилась и возле городского озера. И пока ребятишки в песочнице лепят куличики, родители могут насладиться пейзажем рядом на лавочке.
Юлия Минич, корреспондент:
Яркий и современный игровой комплекс установили для детворы в Ивенце. Качели, горка, песочница. Теперь ребятишкам в свободное время точно есть где порезвиться.
Новая площадка, да еще такая красочная, так и манит на улицу. Планируют установить еще два комплекса: на улицах Ленина и 1 Мая.
Александр Чемко, исполняющий обязанности начальника Ивенецкого участка РУП «Воложинский жилкоммунхоз»:
По улице 1 Мая, улице Ленина и переулку, 17 также дополнительно были установлены три детские качели. Игровая площадка была установлена, где побольше молодежи, где побольше детей. Была заявка от жителей. Дети постоянно играют, от родителей тоже была благодарность, что установили.
Не обошли стороной и агрогородок Раков. Там для маленьких горожан установили два игровых комплекса. На этом планы не завершаются. В районе продолжат реконструкцию существующих площадок и установку новых.