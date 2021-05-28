На 39 тысяч рублей. Посмотрите, какие новые игровые площадки появились в Воложинском районе

Новости Беларуси. В Воложинском районе на установку современных игровых комплексов выделили около 50 тысяч рублей из местного бюджета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приятным подарком для ребят стали более 10 площадок. Появились они не только в райцентре, но и Ракове, Ивенце и агрогородке Городьки.

Подробности в сюжете Юлии Минич.

Два игровых комплекса установили в Воложине на Советской. Здесь новая застройка, много молодых семей, поэтому такому подарку местные были очень рады. Тематику площадки коммунальщики выбрали сами. На комплексе изобразили милых енотов с надписью-девизом, который служит напоминанием о раздельном сборе бытовых отходов. Еще одна площадка появилась на Чапаева возле детского сада.