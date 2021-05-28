Замглавы МВД Казахстана в Минске: при таком отношении людей к своему делу у Беларуси есть хорошее будущее

Алексей Калайчиди, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан:

В целом хотим отметить очень высокую организацию этого мероприятия. Умение показать опыт, которого сегодня страна достигла в различных сферах своей жизнедеятельности. Особое внимание мы уделили тому, как здесь относятся к исторической памяти страны, поскольку без сохранения памяти о прошлом невозможно достичь каких-то успехов в будущем. Мы сумели увидеть несколько граней, понятно, что за такое короткое время невозможно познать всю страну. Но где бы мы ни были, мы везде видели любовь белорусов к своей земле, к своей родине. Стремление сделать ее лучше. И в то же время увидели доброжелательность, где бы мы ни находились, будь это производственное помещение, будь это государственное учреждение. Везде люди знают, что они делают, ради чего они делают, и вполне понимают то, что именно от каждого человека, от каждого гражданина Республики Беларусь зависит ее будущее. Мне кажется, при таком отношении людей в принципе к своему делу, у республики есть хорошее будущее.