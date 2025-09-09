Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Минске

Спорт – это здоровье нации и основа государственной политики. Это отметила председатель Совета Республики во время открытия нового физкультурно-оздоровительного центра в столице. Многофункциональный комплекс возвели в молодом микрорайоне Лошица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект – долгожданный. В месяц его смогут посещать до 70 тысяч человек. Внутри есть все необходимое для отдыха и здорового образа жизни. Уже принимают первых посетителей три бассейна: один для взрослых и два для детей. Также есть гидромассажные ванны, русская и финская бани. В составе комплекса и тренажерный зал, который укомплектован современным оборудованием. Сегодня здесь много молодежи.

Сегодня я опробовала беговую дорожку, гравитон и еще несколько тренажеров. Больше всего мне понравилась беговая дорожка. В принципе, мои друзья тоже очень довольны.