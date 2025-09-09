Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Минске
Спорт – это здоровье нации и основа государственной политики. Это отметила председатель Совета Республики во время открытия нового физкультурно-оздоровительного центра в столице. Многофункциональный комплекс возвели в молодом микрорайоне Лошица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект – долгожданный. В месяц его смогут посещать до 70 тысяч человек. Внутри есть все необходимое для отдыха и здорового образа жизни. Уже принимают первых посетителей три бассейна: один для взрослых и два для детей. Также есть гидромассажные ванны, русская и финская бани. В составе комплекса и тренажерный зал, который укомплектован современным оборудованием. Сегодня здесь много молодежи.
Сегодня я опробовала беговую дорожку, гравитон и еще несколько тренажеров. Больше всего мне понравилась беговая дорожка. В принципе, мои друзья тоже очень довольны.
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
Хороший, красивый и самое главное – функциональный, на все случаи жизни. Хочешь заниматься в тренажерном зале? Пожалуйста, тренажерный зал. Хочешь учить ребенка от года до трех плавать? Пожалуйста, глубина – 30 сантиметров. Дети годовалые – их учат плавать с родителями. И было бы только желание. Я всегда обращаюсь к жителям Ленинского района. Говорю: пользуйтесь. Почему? Потому что все это для вас.
Отметим, новый физкультурно-оздоровительный центр – подарок минчанам ко Дню города.