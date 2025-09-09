11 сентября Польша полностью закрывает границу с Беларусью

Польша полностью закроет границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы. Это случится уже в этот четверг, 11 сентября. В качестве причины такого агрессивного шага Варшава называет белорусско-российские учения «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории нашей страны. Литва также последовала этому примеру, однако ограничилась лишь сообщениями об усилении восточных рубежей и закрытии воздушного пространства в приграничной зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на единственном открытом погранпереходе с Польшей въезда в Евросоюз ожидают более тысячи транспортных средств. Наши пограничники пока изучают ситуацию, однако вероятность того, что Польша к четвергу пропустит всех минимальна.

Тем временем приграничные чаты заметно оживились – люди с обеих сторон пребывают в замешательстве. Неизвестно, откроется ли граница после завершения учений – 17 сентября.

В Минобороны Беларуси не раз отмечали, что маневры «Запад-2025» являются оборонительными и перенесены вглубь страны. Однако Польша и Прибалтика намеренно не слышат разумных доводов и продолжают нагнетать обстановку. Там сейчас также проводится серия военных учений НАТО, причем с явно выраженным наступательным характером.