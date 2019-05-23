Ермошина: «Я тоже деньги носила в школу, когда была ребёнком. Тоже у родителей что-то собирали постоянно»

Новости Беларуси. Глава ЦИК приняла участие в программе «В обстановке мира».

Ермошина: «Производство и политику не путают». Почему стоит отказаться от выдвижения кандидатов от трудовых коллективов?

«Может, потом у нас будут избираемые мэры городов». Ермошина: на поселковом и сельском уровне стоит избирать не депутатов, а глав местных администраций

Ермошина об избирательных кампаниях: «Есть кандидаты, которые работают очень мало, их не видно, не слышно – потом они обижаются»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сила любого кандидата – в рациональности, в правдивости. Потому что очень часто мы встречаемся с такими, мягко говоря, непонятными людьми, которые сначала льют крокодиловы слёзы, рассказывая про то, что их дети понесут какие-то деньги в школу…