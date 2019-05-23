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Ермошина: «Я тоже деньги носила в школу, когда была ребёнком. Тоже у родителей что-то собирали постоянно»

23 мая 2019 18:39
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Новости Беларуси. Глава ЦИК приняла участие в программе «В обстановке мира»

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«Может, потом у нас будут избираемые мэры городов». Ермошина: на поселковом и сельском уровне стоит избирать не депутатов, а глав местных администраций

Ермошина об избирательных кампаниях: «Есть кандидаты, которые работают очень мало, их не видно, не слышно – потом они обижаются»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сила любого кандидата – в рациональности, в правдивости. Потому что очень часто мы встречаемся с такими, мягко говоря, непонятными людьми, которые сначала льют крокодиловы слёзы, рассказывая про то, что их дети понесут какие-то деньги в школу…

Ермошина: «Я тоже деньги носила в школу, когда была ребёнком. Тоже у родителей что-то собирали постоянно» -1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
А почему нет? Я тоже деньги носила в школу тогда, когда была ребёнком. Тоже у родителей что-то собирали постоянно. Не может всё быть на плечах государства.

Игорь Марзалюк:
Почему я сказал о школе. Потому что, когда один человек, баллотируясь по Минску, рассказывает страшные истории о том, что и она пойдёт, и она понесёт эти денежки этим директорам. А потом уже становится депутатом, вдруг оказывается, что дети-то у неё в Германии учатся и отношения к белорусской системе образования никакого не имеют.

# Школы в Беларуси # общество # Лидия Ермошина # Игорь Марзалюк

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