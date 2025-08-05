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В Польше разрешили строительство глубоководного контейнерного терминала вопреки искам экоактивистов

05 августа 2025 07:28
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В Польше суд отклонил иски «зеленых» и разрешил строительство глубоководного контейнерного терминала на побережье Балтийского моря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше разрешили строительство глубоководного контейнерного терминала вопреки искам экоактивистов-2

Экологи утверждают, что это нанесет непоправимый ущерб местной флоре и фауне. Активисты, в частности, указывают на то, что подрядчик не провел должную экспертизу дна Поморской бухты на предмет наличия боеприпасов времен Второй мировой войны. Однако суд решил иначе, отдав приоритет экономическим интересам. Строительство терминала стоимостью 2 миллиарда 700 миллионов долларов планируется завершить за четыре года. 

# Польша

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