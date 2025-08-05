В Беларуси убрано более 600 тыс. га полей с зерновыми и зернобобовыми

Очередной рубеж взяли наши аграрии – в закромах уже более трех миллионов тонн зерна нового урожая. Темпы жатвы существенно выросли с установлением благоприятной погоды: для прибавки в миллион тонн понадобилось лишь два дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вклад хлеборобов Минской области в республиканский каравай – более 600 тысяч тонн. Без малого 900 тысяч на счету у брестских комбайнеров. Гродненский регион намолотил почти 700 тысяч тонн зерна, 215 – Витебский. А в хозяйствах Могилевской и Гомельской областей собрали 332 и 380 тысяч тонн соответственно. По стране убрано уже более 600 тысяч гектаров полей с зерновыми и зернобобовыми без учета кукурузы, гречихи и проса.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Своевременное техоснащение, которое непрерывно ведется в нашей республике, в первую очередь в части зерноуборочной техники, она с каждым годом все мощнее, все современнее. Ну а также трудолюбие, усердие наших аграриев и способность специалистов на местах грамотно и разумно распределять работу, планировать ее выполнение.

На текущий момент урожайность составляет около 42 центнеров с гектара. В хозяйствах продолжается заготовка качественных кормов для животноводства. План по сенажу выполнен почти на 80 %. Завершается второй укос трав.