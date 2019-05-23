«Беларусь показывает образцовое сотрудничество с ЮНЕСКО». Какие белорусские объекты входят в список наследия организации

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение диалога с ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничеству нашей страны с международной организацией – 65 лет.
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение диалога с ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничеству нашей страны с международной организацией – 65 лет.
В списке всемирного наследия организации – четыре белорусских объекта: Мирский замок, ансамбль в Несвиже, Беловежская пуща и геодезическая Дуга Струве. Еще пять объектов претендуют на включение в список.
К тому же, к нематериальному культурному наследию уже причислены белорусский обряд деревни Семежево – «Колядные цари» и Будславский фест.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
В сфере науки, культуры, образования, в гуманитарной сфере наше сотрудничество с ЮНЕСКО дает очень много. За последние порядка 20 лет у нас реализовано более 200 совместных программ с ЮНЕСКО.
Очень важно, что мы сами стараемся активно сотрудничать, участвовать в деятельности ЮНЕСКО. Наши представители инициативно вносят ряд предложений по продвижению белорусской тематики в этой организации.
Асель Утегенова, заместитель координатора сети национальных комиссий по делам ЮНЕСКО отдела внешних связей секретариата ЮНЕСКО:
Беларусь показывает образцовое сотрудничество с ЮНЕСКО. Очень активно представлена во всех программах организации. Практически каждый год Беларусь вносит новые элементы. И всё это достойно самой высокой оценки.
За долгое время успешного сотрудничества Беларусь не единожды избиралась членом Исполнительного совета этого международного объединения. Кроме того, 2019 год в мире объявлен ЮНЕСКО Годом Станислава Монюшко – выдающегося композитора и уроженца Беларуси.