«Беларусь показывает образцовое сотрудничество с ЮНЕСКО». Какие белорусские объекты входят в список наследия организации

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на расширение диалога с ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничеству нашей страны с международной организацией – 65 лет.

В списке всемирного наследия организации – четыре белорусских объекта: Мирский замок, ансамбль в Несвиже, Беловежская пуща и геодезическая Дуга Струве. Еще пять объектов претендуют на включение в список. К тому же, к нематериальному культурному наследию уже причислены белорусский обряд деревни Семежево – «Колядные цари» и Будславский фест.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

В сфере науки, культуры, образования, в гуманитарной сфере наше сотрудничество с ЮНЕСКО дает очень много. За последние порядка 20 лет у нас реализовано более 200 совместных программ с ЮНЕСКО. Очень важно, что мы сами стараемся активно сотрудничать, участвовать в деятельности ЮНЕСКО. Наши представители инициативно вносят ряд предложений по продвижению белорусской тематики в этой организации.