«Может, потом у нас будут избираемые мэры городов». Ермошина: на поселковом и сельском уровне стоит избирать не депутатов, а глав местных администраций

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Если говорить об исполнительной власти, то куда её уже укреплять. По-моему, она уже более чем. Мы говорим о представительной власти. Тем не менее, я считаю, что нам нужно переходить на более конкретное местное самоуправление на уровне сельского и поселкового уровня. То есть на уровне советов первичного уровня. Поэтому я давно ратую за то, чтобы сельские и поселковые советы, как органы (я не говорю об административных территориальных единицах) были упразднены.

И чтобы мы не избирали сельских и поселковых депутатов, у которых минимум полномочий – это чисто декоративные органы, а мы избирали глав местных вот этих вот органов, глав местных сельских администраций. Это будет одновременно и представительная, и исполнительная власть соединённая. Потому что ведь сельчан, когда они участвуют на выборах, их интересует только одно: кто будет председателем сельского совета? Так давайте вот этого председателя будем избирать непосредственно самими сельчанами. Правда? А не депутатами потом. Потому что он избирается всё равно, он всё равно совмещает и представительную, и исполнительную власть. Но его формально выбирают потом депутаты сельского совета.

Но, действительно, пока не изменится Конституция, мы вот не можем внести изменения в местное самоуправление на таком уровне. Давайте посмотрим, как оно пойдёт. Если это хорошо сработает на этом уровне, может быть, мы потом перейдём и на уровень района, на уровень города. И у нас начнутся, будут, действительно, избираемые мэры городов. Почему бы и нет? Но, всё-таки, это, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу. Поверьте, это будет вызывать очень большой интерес, и это, действительно, будет реальная, подотчётная местному населению власть.