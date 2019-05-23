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По поручению Президента Наталья Кочанова в Могилёве встретилась с представителями цыганской диаспоры

23 мая 2019 16:46
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Новости Беларуси. По поручению Президента Беларуси Наталья Кочанова 23 мая в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для разговора стали жалобы, озвученные в средствах массовой информации, на нарушения в ходе проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича.

Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича

По поручению Президента Наталья Кочанова в Могилёве встретилась с представителями цыганской диаспоры -1

По поручению Президента Наталья Кочанова в Могилёве встретилась с представителями цыганской диаспоры -3

Обращавшихся Президент услышал и направил своего представителя для обстоятельного разговора. Наталья Кочанова за произошедшую ситуацию представителям местной диаспоры принесла извинения, если действительно во время расследования обстоятельств дела имели место факты некорректных действий.

Также глава Администрации акцентировала внимание, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства, и особо отметила, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом.

По поручению Президента Наталья Кочанова в Могилёве встретилась с представителями цыганской диаспоры -6

По поручению Президента Наталья Кочанова в Могилёве встретилась с представителями цыганской диаспоры -8

По поручению Президента Наталья Кочанова в Могилёве встретилась с представителями цыганской диаспоры -10

# Поручения президента Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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