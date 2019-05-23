Ермошина: «Производство и политику не путают». Почему стоит отказаться от выдвижения кандидатов от трудовых коллективов?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларус ь : Процитирую Президента, когда он на Послании сказал, что: «Если вы меня спросите, хотел бы ли я своим преемникам оставить эту Конституцию, то я отвечу – нет, не хотел». Что, с Вашей точки зрения, в Конституции устарело, что необходимо в ней изменить?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Я могу говорить только о разделе 3 и 4 – это избирательное право и референдум. Проведение выборов и референдум. Там, действительно, есть устаревшие нормы. Они не мешают проводить выборы, но если мы хотим изменить нашу избирательную систему, нам, конечно, нужно там кое-что поменять. Ну, во-первых, у нас есть норма, которая позаимствована ещё из советской социалистической, даже сталинской Конституции. Это норма касается ограничений избирательных прав граждан. У нас ограничивается право тех, кто находится под арестом до приговора суда. То есть невиновные люди – формально невиновные ещё перед законом, до приговора – они у нас не участвуют в выборах, в голосовании. При этом – парадокс – они могут выдвигаться кандидатами в президенты и в депутаты. Никаких ограничений нет. Потому что ограничено только активное избирательное право. Следовательно – это надо поменять.

Нам нужно внести некоторые изменения в порядок выдвижения кандидатов, вообще, участия в выборах. У нас же содержится норма о том, что в выборах у нас участвуют трудовые коллективы, общественные объединения, в том числе политические партии и граждане. Так вот я сразу же могу сказать: понятие «трудовые коллективы» – оно устарело, потому что оно отсутствует в гражданском законодательстве, как таковое. Нет ни одного закона, который даёт расшифровку, а что такое – трудовой коллектив. И потом – какой трудовой коллектив, если, например, это коллектив собственников арендного предприятия. А они как? Они могут выдвигать? У нас не могут при этом выдвигать, например, коллективы военнослужащих, коллективы студентов. Потому что они формально не подпадают под понятие трудового коллектива.

Поэтому я думаю, что весь мир ушёл от этого, производство и политику не путают, и нам нужно только оставлять возможность для участия в выборах для политических партий и граждан, как таковых. Конечно же, и общественных объединений, которые у нас активно участвуют в выборах. Ну, и третье: если мы хотим перейти к смешанной избирательной системе, пропорциональной избирательной системе, нам нужно уходить от института отзыва депутата. Потому что пока существует формально этот институт, который не применяется, вообще, на практике, у нас невозможно ввести пропорциональную систему, то есть партийные списки. Ибо невозможно отозвать депутата, который не избран персонально избирателями. Поэтому даже вот эти три положения – они говорят о том, что они должны быть изменены, если мы хотим менять свою избирательную систему, если мы хотим в дальнейшем укреплять наши политические партии.