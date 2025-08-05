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К началу учебного года в Минске откроется пять детских садов

05 августа 2025 07:29
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К началу учебного года в Минске откроется пять детских садов. Один из них – в Советском районе. Учреждение будет рассчитано на 280 мест – это 12 групп, из которых две для ясельного возраста, а остальные для дошкольников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К началу учебного года в Минске откроется пять детских садов-1

На территории детского сада обустраивают игровые площадки, теневые навесы, предусмотрена зона для изучения правил дорожного движения и метеоплощадка для наблюдений за погодой. Также места для хранения велосипедов и самокатов. Внутренние отделочные работы и монтаж мебели на завершающей стадии, а кухонной оборудование уже установлено и готово к эксплуатации. 

К началу учебного года в Минске откроется пять детских садов-3

Антон Тумарев, исполняющий обязанности начальника управления строительства:
Внутри мы предусмотрели огромные просторные помещения, такие как игровые комнаты, различные музыкальные и игровые залы. Также не стоит забывать, что присутствует собственный бассейн. В бассейне присутствует переменный уровень, который будет обеспечивать безопасное нахождение малышей, которые только учатся плаванию и которые уже умеют. 

Сдача детского сада намочена на 2025 год, а уже в начале следующего в микрорайоне планируют ввести в эксплуатацию новою школу. Параллельно в жилом комплексе продолжается активная застройка, часть жилья будет сдана в ближайшее время. 

# Детские сады в Минске

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