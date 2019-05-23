Отдельный вход, гараж и свой участок: микрорайон таунхаусов появится в Солигорске

Новости Беларуси. В Солигорске появится микрорайон таунхаусов. Его возведут на въезде в город со стороны села Дубеи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такой тип построек набирает популярность в Минской области.
Пока двух- и трехэтажные квартиры с отдельным входом, гаражом и небольшим зеленым участком чаще можно встретить в Мядельском районе. Для города шахтеров такая архитектура пока новинка.
Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
Хотелось бы создать индивидуальное лицо данному жилому району. Это не должно быть похоже на панельное домостроение. У нашего Солигорского домостроительного комбината есть для этого все возможности. В рамках модернизации закуплены принты и матрицы для имитации кирпичной кладки.
Кроме таунхаусов, в микрорайоне будут малоэтажные многоквартирные дома и индивидуальная коттеджная застройка, а также магазины и торгово-развлекательные центры. Сейчас идет поиск инвесторов. Реализовать проект планируется за пять лет.