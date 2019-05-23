Отдельный вход, гараж и свой участок: микрорайон таунхаусов появится в Солигорске

Новости Беларуси. В Солигорске появится микрорайон таунхаусов. Его возведут на въезде в город со стороны села Дубеи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такой тип построек набирает популярность в Минской области.

Пока двух- и трехэтажные квартиры с отдельным входом, гаражом и небольшим зеленым участком чаще можно встретить в Мядельском районе. Для города шахтеров такая архитектура пока новинка.