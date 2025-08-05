Новый сезон республиканского конкурса молодёжных инициатив – узнали, кто может участвовать и какие проекты подходят

В Беларуси стартовал новый пятый сезон республиканского конкурса молодежных инициатив. Кто может участвовать в этом соревновании и какие проекты для него подходят? Об этом и не только поговорили с гостями.

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:

БРСМ как координатор конкурса провел уже четыре сезона и объявил старт пятого сезона конкурса молодежных инициатив. За предыдущее время мы реализовали 84 проекта на общую сумму порядка двух миллионов четыреста тысяч рублей. Это финансирование, которое выделяется из государственного бюджета через организатора, то есть через Министерство образования Республики Беларусь. Сегодня оно доступно каждому автору, кто пройдет конкурсный отбор и сможет представить свой проект.

А вот для того, чтобы узнать, как стать этим счастливчиком, участником конкурса, необходимо ознакомиться с условиями. Они есть на сайте Министерства образования, на сайте БРСМ. И отбор заявок идет у нас круглогодично, то есть у нас стартовал пятый сезон, но заявки мы принимаем постоянно. Их можно оставлять в письменном виде в любом территориальном комитете БРСМ по месту работы, учебы, месту проживания.

Больше всего заявок у нас связано с оформлением молодежных креативных пространств. Конечно, у нас кроме этого есть еще проекты, связанные с патриотическим воспитанием, их тоже очень много. Например, создание музеев, как правило, либо создание голографических комнат, как было в прошлом году в одной из школ города Бреста. Далее идут социальные проекты, которые предполагают оказание помощи категориям граждан, нуждающимся в этой помощи.