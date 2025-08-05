В Орле открылся мультибрендовый центр белорусской техники

Товарооборот между Беларусью и Орловской областью за последние несколько лет увеличился в разы. Об этом стало известно во время второго заседания рабочей группы по взаимодействию нашей страны и этого региона России. По общему убеждению, потенциал позволяет расширять сотрудничество в различных сферах. Особый акцент на взаимодействии в промышленности и АПК, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орле работает делегация во главе с председателем Брестского облисполкома. Губернаторы Петр Пархомчик и Андрей Клычков открыли мультибрендовый центр техники белорусского производства. Это еще один шаг к укреплению экономических связей, новые рабочие места, дополнительный приток инвестиций, стабильный канал поставок надежной белорусской техники в регионы России.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

У нас есть очень серьезные договоренности по использованию тех семян и тех культур, которые выращиваются и получают самые высокие результаты в Российской Федерации. Мы постоянно приобретаем семена рапса. Сейчас договорились об элитных сортах пшеницы. Я думаю, цифра свыше 100 в следующем году должна быть доступна и для Брестского региона.

Потенциал центра селекции и семеноводства Орловской области оценили прямо на месте. Здесь ведется работа по созданию и внедрению в производство новых высокопродуктивных сортов озимой пшеницы и сои. На испытании находятся до 20 тысяч образцов. Особая гордость – семена озимой пшеницы «Зюгановка» с самой высокой урожайностью в мире – почти 185 центнеров с гектара.