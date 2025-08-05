Более трёх тысяч работников завода Boeing в США объявили забастовку

Более трех тысяч рабочих Boeing, занятых на производстве истребителей, проголосовали за отказ от пересмотренного четырехлетнего трудового соглашения и объявили забастовку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюз заявил, что предложенные условия не соответствуют квалификации и вкладу работников в оборону страны. Контракт предусматривал значительное увеличение зарплаты – в среднем на 20 % в течение четырех лет и премию в пять тысяч долларов. Однако, по словам протестующих, новый договор даже при таких условиях не обеспечит безопасность их семей. В случае, если забастовки затянутся, это сорвет сроки производства нового мощного истребителя – проекта, который лично поддерживает Дональд Трамп.