Елена Пономарёва: «Угроза жизни есть самому Протасевичу, потому что он рассказал очень многие значимые моменты»

Елена Пономарева, доктор политических наук (Россия):

Почему важно обратить внимание на это интервью? Во-первых, потому что это одно из немногих в истории публичное выступление бывшего оппозиционера; во-вторых, потому что сейчас уже обрушился шквал критики на белорусское руководство и, соответственно, на силовые структуры, что якобы они применяли недозволенные методы ведения допроса, и человек раскололся. Естественно, определенная угроза жизни есть самому Протасевичу, потому что он рассказал очень многие значимые моменты.

Сразу скажу, что я достаточно много потратила времени на то, чтобы посмотреть это интервью, причем как со звуком, так и без. Это, кстати, крайне важно, потому что именно без звука мы видим, как человек реагирует – искренне или нет. И могу сказать с полной ответственностью и учитывая свой опыт, что разговор, который состоялся в студии, он был со стороны Протасевича достаточно искренен.

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