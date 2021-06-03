Назвал самой большой ошибкой в жизни. Роман Протасевич рассказал о поездке на Донбасс

Новости Беларуси. В эфире ОНТ Роман Протасевич назвал всех, кто имел отношение к координации протестов в Беларуси, а также рассказал о том, кто содержит беглых оппозиционных политиков и о своем отношении к Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко?

Рассказал Роман Протасевич и о своей поездке на Донбасс, назвав это самой большой ошибкой в жизни, и об уголовном деле, заведенном в ЛНР. Ну и неожиданный эмоциональный финал этих откровений. О чем сожалеет и на что надеется в будущем? «Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич