Прямой эфир

Назвал самой большой ошибкой в жизни. Роман Протасевич рассказал о поездке на Донбасс

03 июня 2021 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эфире ОНТ Роман Протасевич назвал всех, кто имел отношение к координации протестов в Беларуси, а также рассказал о том, кто содержит беглых оппозиционных политиков и о своем отношении к Александру Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко?

Назвал самой большой ошибкой в жизни. Роман Протасевич рассказал о поездке на Донбасс-1

Рассказал Роман Протасевич и о своей поездке на Донбасс, назвав это самой большой ошибкой в жизни, и об уголовном деле, заведенном в ЛНР.

Ну и неожиданный эмоциональный финал этих откровений. О чем сожалеет и на что надеется в будущем?

«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич

Назвал самой большой ошибкой в жизни. Роман Протасевич рассказал о поездке на Донбасс-4

Роман Протасевич:
Я переосмыслил для себя очень многие вещи. И я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры и разборки. Не знаю, я просто хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить просто обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то. Извините...

# Акции протеста # общество # Роман Протасевич # Марат Марков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко
03 июня 2021 19:38

«Это просто попытка давления». Роман Протасевич искренне высказался об Александре Лукашенко

«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич
03 июня 2021 19:33

«Тихановская понимает, что нужно людей заставить голодать для того, чтобы решить её вопрос?» Ответил Роман Протасевич

«Красота – это мы, распускающиеся цветы». В Минске выбрали «Королеву студенчества Беларуси»
03 июня 2021 18:52

«Красота – это мы, распускающиеся цветы». В Минске выбрали «Королеву студенчества Беларуси»