Не выносит переувлажнения. Как правильно ухаживать за сиренью, чтобы она эффектно цвела?

Трудно найти сад, где бы не росла сирень. Но нередко бывает так, что этот декоративно цветущий кустарник не такой эффектный, как у соседа. По мнению специалистов, это во многом зависит от места посадки растения.

Наталья Македонская, специалист по сирени, кандидат биологических наук:

Сирень неприхотлива, во всех условиях она цветет, но качество цветов зависит от ухода. Прежде всего ей нужно солнце, во-вторых, ей никак не нужно, чтобы корни стояли в воде – чтобы там не капало, чтобы не сливалось во время весны, не было затопления. Она не выносит весеннего переувлажнения, когда у нас почва еще холодная и мокрая, а она уже практически готова расти, а с чего ей брать силы? Поэтому это основное – выбрать место посадки. «Интересные соцветия, которые окутывают куст белой пеленой». Показываем сорта сирени белорусской селекции

Еще один важный момент, который надо учитывать, если хотите увидеть невероятно обильное цветение. Наталья Македонская:

Какая же почва? Она любит мягко-щелочную. В основном у нас в Беларуси кислые почвы, для этого нужно чуть-чуть расщелачить. Самое любимое наше удобрение – зола, добавьте немножко доломитку в ямочку, таким образом вы ее подкормите, вы дадите то, что она любит. У нее поверхностная корневая система мощная, но она относительно близко находится к уровню травы, поэтому надо мульчировать. Какие сорта сирени существуют и по каким признакам выбирать? Рассказывает специалист

Кроме того, уверяют специалисты, обильное цветение сирени в будущем году во многом зависит от тех операций, которые проведете с соцветиями уже в этом. Что важно сделать после отцветания? Наталья Македонская:

Основная работа по уходу за сиренью – нужно удалять отцветшие соцветия. Сейчас они еще не совсем отцвели, но тем не менее мы удаляем только соцветия, то есть до развилки листики оставляем. Из них в следующем году будут расти растения в виде цветов. Поэтому ломать сирень не надо, а удалять отцветшие соцветия, таким образом облегчаем растению жизнь. Растение завязывает семена и тратит силы, а эти семена нам не нужны, поэтому лучше удалить сразу, как только потеряло декоративность растение.