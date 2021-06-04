Авиакомпания Nordwind открывает полёты из Казани в Минск. Какой график рейсов?

Новости Беларуси. Nordwind открывает полеты из Казани в Минск. Она входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 июня из Татарстана в Беларусь отправится первый лайнер. Boeing 737 подымется в небо в 23:35 и около 2 ночи в субботу, 5 июня, приземлится в Национальном аэропорту Минск. Обратно он вылетит через час с посадкой в Казани в 05:25.