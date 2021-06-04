На Цнянском водохранилище – workout-площадка. Что ещё нового появилось на минских пляжах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пришло время пить коктейль из витамина D и наслаждаться каждым днем лета. Все ли готово к купальному сезону? Проведем рейд по столичным пляжам. Пока пандемия рушила планы на отпуск, на минских пляжах расставляли новую «лесную мебель» и мангалы. Все, чтобы отдыхать со вкусом и пользой. Навели марафет на песчаных склонах. Теперь пленит аромат шашлыков и можно купаться в брызгах лета. 20 пляжей на водохранилищах Заславское, Цнянское, Криница, Дрозды и хитовая «Комсомолка» ждут отдыхающих.

Александр Проминский, заместитель директора Минского лесопаркового хозяйства:

В этом году мы установили скамейки с навесом, их 16 штук. В зонах отдыха они довольно интересной формы. На Цнянском водохранилище, на пляже № 2 появилась workout-площадка. Она 10 на 15 метров, с полимерным покрытием, с пятью единицами спортивного оборудования. Проведена работа по установке теннисных столов в зонах отдыха. Два года назад было установлено их три. Посмотрели, что они востребованы, и дополнительно установили еще 10.

Линейку активностей дополняет пляжный волейбол и модный вейкборд. Пока воспарить над водой можно только на Цнянке. Но в 2022 году к экстриму подключатся Дрозды. А для детей плюс шесть единиц игрового оборудования – путь к новым приключениям. Отдых без возраста и границ.

Александр Проминский:

Начали работу по установке малых архитектурных форм для людей с ограниченными возможностями – это Заславское водохранилище, пляж № 9. Там появились кабинка для переодевания, комплекты «лесной мебели», специальный настил для подъезда к воде. В этом году решили такими же элементами оборудовать и Цнянское водохранилище, пляж № 2. Дополнительно в этом году также для людей с ограниченными возможностями установили на каждую зону по три спортивных тренажера.

«Аппетитных точек» и выездной торговли в столичных зонах отдыха станет больше. Меж заплывами можно будет вкусно перекусить и утолить жажду. Есть и вип-кафешки на пирсе. Любоваться закатами с ледяным лакомством – райское наслаждение. Екатерина Бобрик, бармен:

В наличии у нас есть свежий квас, пюрешки, горячие супы – это все будет у нас обязательно вноситься. Горячая кукуруза у нас очень хорошая. Для детей очень стараемся, покупаем всякие батончики, круассаны. 50 литров за неделю может точно уйти.

Порадуют и пункты проката. Умчаться с ветерком на великах или сигвеях можно всей семьей. Инструкторы проведут для вас мастер-классы.

Олег Позняк, инструктор проката:

Для детей у нас есть такие карты. Тут катаются где-то с восьми лет, даже родители катаются, они до 120 килограмм рассчитаны. Анастасия Макеева:

А что больше всего пользуется спросом? Олег Позняк:

Больше всего электрические самокаты, такие большие, как скутеры. Если какой-то документ оставить, можно хоть весь пляж объехать.

Анастасия Макеева:

До какой скорости можно разгоняться? Олег Позняк:

До 20 км/час. На пляжах установили информационные стенды с напоминанием о правилах безопасности. Александр Проминский:

У нас есть пляжеуборочная машина, которая по мере необходимости будет проводить просеивание песка от постороннего мусора.

Отдыхающая:

Здесь есть всякие аттракционы. А когда суббота, воскресенье, ездит красивый паровозик, детки там песни поют и едут такие все довольные.