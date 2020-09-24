Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»

Новости Беларуси. В Белорусском союзе женщин выбрали нового председателя. Им стала Елена Богдан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, новая глава организации сейчас работает заместителем министра здравоохранения.
Новости Беларуси. В Белорусском союзе женщин выбрали нового председателя. Им стала Елена Богдан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, новая глава организации сейчас работает заместителем министра здравоохранения.
Выступая перед столичным сообществом женщин в своей альма-матер, Елена Богдан подчеркнула, что прекрасная половина нашей страны подтверждает курс на сохранение уюта и спокойствия. Особое внимание также здоровью, укреплению семейных ценностей, поддержке многодетных матерей.
Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси
Сегодня Белорусский союз женщин представляют больше 140 тысяч представительниц прекрасного пола. Среди них ученые, предприниматели, госслужащие, доктора, педагоги. Число молодых представительниц этой организации увеличивается.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество. И ведь голос женщины – это голос матери, которая всегда говорит о спокойствии, о благополучии, о ладе, о дружбе, о мире, о любви. И наши женщины – это женщины, которые умеют говорить как ласково и тихо, так и громко, принимая на себя ответственность за то, что происходит.
Большое интервью с новым председателем Белорусского союза женщин смотрите 27 сентября в итоговой программе «Неделя».