Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество. И ведь голос женщины – это голос матери, которая всегда говорит о спокойствии, о благополучии, о ладе, о дружбе, о мире, о любви. И наши женщины – это женщины, которые умеют говорить как ласково и тихо, так и громко, принимая на себя ответственность за то, что происходит.

Большое интервью с новым председателем Белорусского союза женщин смотрите 27 сентября в итоговой программе «Неделя».