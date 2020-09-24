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Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»

24 сентября 2020 18:42
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Новости Беларуси. В Белорусском союзе женщин выбрали нового председателя. Им стала Елена Богдан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, новая глава организации сейчас работает заместителем министра здравоохранения.  

Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»-1

Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»-3

Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»-5

Выступая перед столичным сообществом женщин в своей альма-матер, Елена Богдан подчеркнула, что прекрасная половина нашей страны подтверждает курс на сохранение уюта и спокойствия. Особое внимание также здоровью, укреплению семейных ценностей, поддержке многодетных матерей.   

Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси

Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»-8

Сегодня Белорусский союз женщин представляют больше 140 тысяч представительниц прекрасного пола. Среди них ученые, предприниматели, госслужащие, доктора, педагоги. Число молодых представительниц этой организации увеличивается.  

Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»-11

Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»-13

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:  
Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество. И ведь голос женщины – это голос матери, которая всегда говорит о спокойствии, о благополучии, о ладе, о дружбе, о мире, о любви. И наши женщины – это женщины, которые умеют говорить как ласково и тихо, так и громко, принимая на себя ответственность за то, что происходит.  

Большое интервью с новым председателем Белорусского союза женщин смотрите 27 сентября в итоговой программе «Неделя».   

# Женщины Беларуси # общество # Елена Богдан # Игорь Позняк # Наталья Эйсмонт # Марианна Щеткина # Фотофакт

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