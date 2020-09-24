«Кроме критики у них ничего не остаётся». Эксперт высказался об инаугурации Президента Беларуси

Новости Беларуси. Почему отдельные зарубежные страны так бурно отреагировали на инаугурацию Президента Беларуси? Как будем выстраивать отношения с нашими соседями? И зачем оппоненты власти пытаются радикализировать протесты? Об этом и не только мы спросили аналитика Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина. Фрагмент этого интервью в программе Новости «24 часа» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Прошедшая инаугурация Президента буквально взорвала интернет. Кстати, на церемонии и вы присутствовали. Расскажите, почему это событие стало какой-то неожиданностью для некоторых? Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Инаугурация 23 сентября именно для тех, кто против Республики Беларусь, которые выступают наоборот за эскалацию внутренней ситуации у нас в стране – для них это было неожиданностью. Возможно, как раз и вот эта их злоба, неожиданность привела к тому, что их выражение этого негодования и вылилось в последующем в Telegram-каналах, в интернете о том, что они не смогли просчитать ситуацию, не были готовы к этому и показали свою определенную беспомощность. «Мир сейчас представляет очень жесткое конкурентное поле, и страны Запада, естественно, борются в первую очередь за сферы влияния»

Илона Волынец:

А такая реакция со стороны западных стран лично, например, для вас как для аналитика, предсказуемая? Алексей Авдонин:

Запад всегда выступал против тех стран – не только Республики Беларусь – а именно тех стран, которые не шли на поводу их политики, не выполняли те требования, те лозунги, которые исходили сугубо из их личных интересов. Республика Беларусь проводит свою суверенную политику. Естественно, эта политика, возможно, не устраивает определенные центры силы, группы интересов. Понятно, что кроме критики у них ничего не остается. Они же не будут поддерживать те страны, которые проводят политику, которая полностью отличается от их видения будущего или формирования будущего. Поэтому, естественно, это нормальная реакция конкурентной стороны, потому что мир сейчас представляет очень жесткое конкурентное поле, и страны Запада, естественно, борются в первую очередь за сферы влияния. Читайте также: Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ Александр Лукашенко: я сделаю всё, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом Беларуси был я Александр Лукашенко: «Заступаючы на ​​пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу» Илона Волынец:

А как теперь мы будем выстраивать отношения с нашими соседями?

Алексей Авдонин:

Важно, чтобы они начали выстраивать отношения с нами. Беларусь не разрывала отношения ни с Евросоюзом, ни с другими представителями стран Запада. И однозначно, что сейчас многие страны и многие представители в этих странах заинтересованы не в эскалации или ухудшении отношений с Беларусью, а наоборот в нормализации отношений, потому что эта волна, условно, такой жесткой критики пройдет, а за ней останутся нормальные экономические, финансовые отношения, которые на протяжении длительного периода времени развивались между Республикой Беларусь и другими регионами. Понятно, что есть определенные группы интересов, которые будут все-таки заинтересованы в нормализации отношений, потому что есть политический блок, есть экономико-финансовый блок. Зачастую в этих странах у них разные интересы. «Обидно за наших граждан, когда они поддаются манипулированию, воздействию со стороны зарубежных каких-то информационных площадок» Илона Волынец:

Накануне вечером известные Telegram-каналы вывели своих сторонников на улицы. Как вы оцените масштаб?

Алексей Авдонин:

Как можно оценить противоправную деятельность? Понятно, что обидно за наших граждан, когда они поддаются манипулированию, воздействию со стороны зарубежных каких-то информационных площадок. Они воздействуют на наше население, неокрепшее сознание молодежи зачастую. Однозначно эти силы направлены на то, чтобы сделать нас слабее, внести смуту в наш дом. И как это можно оценивать? Однозначно отрицательно. Однозначно надо осуществлять интенсивный мониторинг информационно-психологического воздействия и пресекать любые попытки зарубежных стран воздействовать на наше общество. «Общество должно развиваться в этих условиях и понимать нужды каждого для того, чтобы таких протестов не было»