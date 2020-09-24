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Белорусы звонят на линию 102 по поводу ситуации в Минске. Вот что они говорят

24 сентября 2020 18:02
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Новости Беларуси. За последние полтора месяца особенно минчане откровенно подустали от желания части сограждан с завидным постоянством высказывать свое недовольство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На линию 102 стали активно звонить минчане с просьбами пресечь беспорядки.  

Белорусы звонят на линию 102 по поводу ситуации в Минске. Вот что они говорят-1

Я гражданин Республики Беларусь, мне 42 года, у меня двое детей. Я плачу налоги, я работаю. Почему из-за каких-то «ходунов» добираться с работы домой полтора часа? Пускай наш уважаемый министр внутренних дел, Президент послушают… Ну, не знаю. Используют резиновые пули против этих протестующих, светошумовые гранаты, пускай используют боевые патроны. Ну что же это такое, в конце концов?  

Уже минут 40 толпа заблокировала перекресток Немига – Городской Вал. Неужели нельзя найти человек десять с дубинами? Они же, подлецы, разбегутся за десять минут.  

Белорусы звонят на линию 102 по поводу ситуации в Минске. Вот что они говорят-4

Скажите, пожалуйста, тут когда-нибудь на Немигу приедет бригада, чтобы их погонять? Невозможно в квартире находиться!  

Здравствуйте! Перекресток проспект Рокоссовского – Плеханова. Здесь эти недобитые – я не знаю, как их назвать – выходят на дорогу, перекрывают транспорт. Невозможно спать.  

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