Генпрокуратура: ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление, не уйдёт от ответственности

Новости Беларуси. 23 сентября в Минске снова прошли протестные акции. Генпрокурор Беларуси предупредил об ужесточении мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 23 сентября в Минске снова прошли протестные акции. Генпрокурор Беларуси предупредил об ужесточении мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Все виновные будут наказаны рано или поздно. Хочу сразу сказать, что ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление, не только на несанкционированных пикетах, мероприятиях, но и в сети интернет, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению к ответственности.
В ближайшие несколько месяцев общественность узнает о результатах этой работы посредством открытого судебного рассмотрения ряда уголовных дел.
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