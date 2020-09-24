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Генпрокуратура: ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление, не уйдёт от ответственности

24 сентября 2020 17:41
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Новости Беларуси. 23 сентября в Минске снова прошли протестные акции. Генпрокурор Беларуси предупредил об ужесточении мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генпрокуратура: ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление, не уйдёт от ответственности-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Все виновные будут наказаны рано или поздно. Хочу сразу сказать, что ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление, не только на несанкционированных пикетах, мероприятиях, но и в сети интернет, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению к ответственности.

В ближайшие несколько месяцев общественность узнает о результатах этой работы посредством открытого судебного рассмотрения ряда уголовных дел.  

Генпрокуратура: ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление, не уйдёт от ответственности-4

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# Акции протеста # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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