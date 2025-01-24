Электоральная кампания близка к финалу – как прошёл четвёртый день досрочного голосования в Беларуси?

В Беларуси продолжается досрочное голосование. Позади четыре дня этого этапа кампании. Избиратели, кто по каким-то причинам не смогут прийти на участки в воскресенье, 26 января, могут сделать это еще завтра. Но тысячи белорусов уже воспользовались этой удобной опцией. И это на текущем этапе кампании, пожалуй, лучший ответ на выпады западных политиканов в отношении нашей страны. Прямым вмешательством во внутренние дела 24 января назвал заявления и призывы Запада глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Утро не по ежедневному распорядку начинается у семьи Евдокимовых из Гродно. Андрей – офицер пограничной группы – в форме, жена Валентина (кстати, тоже военнослужащая) захватила паспорта, а у трехлетней Лизы теперь не только нарядная прическа, но и новые знания о взрослой жизни.

Пойдем на выборы, будем выбирать самого главного человека в нашей стране. Да, доченька? Будем выбирать Президента нашего, который будет определять, как мы будем развиваться. И чтобы ты пошла в самый хороший садик, в самую хорошую школу в будущем. В воскресенье Андрей Евдокимов отправится на службу, а потому определяется досрочно. Выборы для семьи знаковые вдвойне: впервые они участвуют по новой прописке – буквально несколько месяцев назад супруги, благодаря госпрограмме, получили собственное жилье. В это время на службе их коллеги – брестские пограничники. В эти дни встречают и тех, кто следует с особой миссией в Беларусь.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Западные ворота Беларуси. Автодорожный пункт пропуска «Брест» один из немногих на европейском направлении, который продолжает работать. И что важно, находится практически в черте города, а потому нашим гражданам не составит труда отдать свой голос в областном центре. Так поступили жители Германии Сергей и Надежда Назаровы. Он русский, а она так называемая русская немка – самым главным в жизни считают белорусское гражданство – длинной в 20 лет. Супружеская пара уже несколько лет живет в Германии рядом с сыном, а в Брест приехали на свадьбу внука. Приятное совмещают с полезным и важным для себя.

Надежда Назарова, гражданка Беларуси, проживающая в Германии:

Нам нравится Беларусь, мы любим Беларусь мы хотим прожить здесь остаток своей жизни, именно в Беларуси. Потому в скором будущем будем здесь. Мы очень рады, что проголосовали, что отдали свой голос за будущее Беларуси. Белорусы, которые проживают за рубежом и состоят на консульском учете могут проголосовать на 6 участках – они созданы в каждом областном центре и столице. МИД предоставил комиссиям списки. Все, что нужно, захватить с собой белорусский паспорт.

Иван Василенко, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 24 Ленинского района Бреста:

Сегодня есть полное взаимопонимание и граждан, которые приезжали к нам. У нас были и Соединенные Штаты Америки, Литва была, Нидерланды, Польша. И действительно всех по спискам, по базе мы находили и предоставляли возможность проголосовать. Никаких вопросов, проблем со стороны, желающей проголосовать не было. Из их поля зрения – виднее. Сегодня выбирали и те, кто ежедневно контролирует, чем живет страна и каким способом достигается цель благополучия ее жителей. Глава комитета госконтроля Василий Герасимов голосует досрочно, как и многие коллеги, разделяя ответственность за будущее Беларуси.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

Как и в любой жизни, бывают какие-то шероховатости. Но железное требование главы государства – никогда не врать и ничего не скрывать. Поэтому мы всегда, если что-то и выявляем, естественно, докладываем в тот орган, который должен решать эти вопросы и сообща решаем, что необходимо делать, а дальше все это воплощаем в жизнь. Я думаю, что дальше будет точно так же.

График не менее плотным обещает быть 26 января и у помощника Президента инспектора по гродненской области Юрия Караева. Вместо обеденного перерыва – выбор за мир и процветание. Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Надеюсь, что своим личным примером, я все-таки кого-то из тех, кто отложил на потом, не задумался об этом и не придал этому значения, может, кого-то подтолкну к тому, что «вот он и я тогда пойду тоже».

Не видели, но осуждаем! Такой подход сегодня демонстрируют еврочиновники в своих заявлениях, что ничто иное, как игра на публику. Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой заявил о прямом вмешательстве в выборы в Беларуси со стороны тех, кто не удосужился даже проложить маршрут в нашу страну – ни по земле, ни по воздуху. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Понятно, что эти игры… Они не собирались сюда приезжать, не собирались наблюдать. Все тексты у них были заготовлены заранее и согласованы о якобы не признании наших выборов. Поэтому мы относимся к этому спокойно. У нас собственный электоральный процесс. Мы делаем его для своих граждан. Это безусловно прямое вмешательство в наши внутренние вопросы, попытка давления на наших избирателей, искажение этих электоральных процессов, которые сейчас идут. Нынешние выборы Президента проходят организованно и по законам, которые поддержали белорусы – такое мнение выразил журналистам председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко. И в отличие от голословных заявлений и оценок запада, спикер лично прибыл на участок, чтобы проголосовать и убедится – клевета не более.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Крайне отрицательно я к этому отношусь и призываю всех не обращать на это внимания. Бывая в регионах, в частности, в Витебской области, на разных участках, общаясь с людьми. Я вижу сегодняшнее отношение к президентским выборам. Люди идут голосовать дружно, семьями, все голосуют за сегодняшнее наше настоящее и за будущее, а будущего без настоящего нет. Белорусы живут свои умом, как «наказывали» наши деды и прадеды – поколение победителей. Свой выбор уже успели сделать без малого треть белорусских избирателей. 24 января в их числе – руководитель и солист арт-группы «Беларусы» Валерий Шмат, который выбирал будущее вместе с семьей. Создатель одной из самых нашумевших песен 2024 года «Баллада о диктаторе» точно знает, в какой Беларуси должны расти его двое сыновей.