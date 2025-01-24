Всё больше белорусов подключаются к досрочному голосованию

К досрочному голосованию по выборам Президента подключаются все больше белорусов, на избирательных участках фиксируют высокую явку. Люди приходят семьями и берут с собой даже детей, показывают пример будущим избирателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно офицер пограничной группы вместе с супругой и трехлетней дочкой уже сделали свой выбор. Андрей Евдокимов по долгу службы 26 января занят, потому решил отдать свой голоса досрочно.

Событие для семьи особенное вдвойне, ведь впервые они участвуют в выборах по новой прописке, буквально несколько месяцев назад супруги получили жилье: арендную квартиру в новостройке в молодом микрорайоне Грандичи. Есть все основания, чтобы поддержать дальнейшее стабильное социально ориентированное развитие страны.