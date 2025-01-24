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Всё больше белорусов подключаются к досрочному голосованию

24 января 2025 11:19
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К досрочному голосованию по выборам Президента подключаются все больше белорусов, на избирательных участках фиксируют высокую явку. Люди приходят семьями и берут с собой даже детей, показывают пример будущим избирателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно офицер пограничной группы вместе с супругой и трехлетней дочкой уже сделали свой выбор. Андрей Евдокимов по долгу службы 26 января занят, потому решил отдать свой голоса досрочно.

Событие для семьи особенное вдвойне, ведь впервые они участвуют в выборах по новой прописке, буквально несколько месяцев назад супруги получили жилье: арендную квартиру в новостройке в молодом микрорайоне Грандичи. Есть все основания, чтобы поддержать дальнейшее стабильное социально ориентированное развитие страны.

Всё больше белорусов подключаются к досрочному голосованию-2

Андрей Евдокимов, военнослужащий Гродненской пограничной группы:
Выборы Президента – это не просто прийти на участок для голосования. На самом деле это возможность быть услышанным и осознанное понимание своей роли и важности участия в жизни государства и ее дальнейшей судьбе.

Досрочное голосование продлится и завтра, 25 января. Избирательные участки работают с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед. В воскресенье, в основной день голосования, отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00.

# Выборы в Беларуси

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