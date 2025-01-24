На лыжероллерной трассе в Веснянке прошёл городской турнир «Снежный снайпер»

Соревнования «Снежный снайпер» для детей и подростков собрали юных биатлонистов со всего Минска. Турнир проводится на призы Президентского спортивного клуба. На лыжную трассу вышли 27 команд и 162 участника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соревновались три возрастные группы девочек и мальчиков. У каждой свои требования для победы. Самые юные спортсмены должны преодолеть 1 круг со стрельбой, а самые старшие – 3. Все дети – не профессионалы, а значит не обучаются в специализированных спортивных центрах. Зато в остальном «Снежный снайпер» не уступает серьезным спортивным первенствам. И эмоции, и переживания – все как у взрослых. Ежегодно этот турнир открывает новые таланты.

Константин Михнюк, учащийся гимназии № 10 имени дважды Героя Советского Союза П.Я. Головачева: Я уже участвую третий год подряд. Пригласили меня участвовать от имени школы. Сам биатлоном не занимаюсь, занимаюсь горными лыжами. Очень нравится спорт в качестве активного образа жизни. Я бы хотел, чтобы Беларусь продвигалась в этом виде спорта и хотел бы, конечно, занять первое место.

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Возраста у нас отобраны таким образом, чтобы дети, которые только начинают, 9-10 лет, 11-14, в этой возрастной категории они уже себя начинают профессионально показывать.

Места в турнирной таблице распределялись с учетом десятых и даже сотых балла. Лучшие спортсмены представят столицу на республиканском этапе.