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С 21 января в Центр общественного наблюдения за выборами от граждан поступило порядка 250 обращений

24 января 2025 17:53
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Национальные наблюдатели уже четвертый день следят за ходом досрочного голосования на выборах Президента Беларуси. Вся информация аккумулируется в режиме онлайн. Так, с 21 января от граждан поступило порядка 250 обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 21 января в Центр общественного наблюдения за выборами от граждан поступило порядка 250 обращений-2

В основном людям требуется консультация или уточнение той, или иной информации. Стоит отметить, в Центр общественного наблюдения за выборами от граждан поступают не только просьбы, но и благодарности. Например, за оперативное реагирование на обращения и хорошую организацию выборов.

С 21 января в Центр общественного наблюдения за выборами от граждан поступило порядка 250 обращений-4

Надежда Степуро, специалист Центра общественного наблюдения за выборами:
За четыре дня нет таких случаев, с которыми невозможно было бы разобраться. Наши специалисты дают подробную консультацию всем звонящим гражданам.

Задать свой вопрос о ходе избирательной кампании, порядке голосования, сообщить о спорной ситуации можно по телефону горячей линии. Он размещен на портале Федерации профсоюзов Беларуси и работает с 12 до 19 часов. В основной день голосования будет доступен с 8 утра и до 8 вечера.

# Надежда Степуро # Выборы в Беларуси

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