В Минске планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи многодетных семей

Пособия, семейный капитал и дотации. В нашей стране поддержка семей с детьми – национальный приоритет. В 2025 году планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи столичных многодетных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас в Минске возводятся новостройки на улице Волгоградской, в границах Шаранговича – Горецкого и на Логойском тракте. Многодетным предлагают начать строительство также в Смолевичах и малых городах. Успешный опыт уже есть. В 2024 году новоселами стали 910 многодетных семей.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Структура квартир в каждом жилом доме определенно имеет набор – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Конечно, в столбиках серии 111-90 в основном – однокомнатные и двухкомнатные. Тоже и состав семей бывает разный, поэтому многодетные семьи бывают заинтересованы в строительстве двух однокомнатных квартир или однокомнатной и двухкомнатной. Поэтому в структуре набор квартир совершенно различный и у граждан всегда есть выбор.

В 2025 году в столице планируют построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Из них 70 тысяч – для граждан, нуждающихся в улучшении условий. Также активно развивается социальная инфраструктура – возводятся детские сады, школы и поликлиники.