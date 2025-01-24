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В Минске планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи многодетных семей

24 января 2025 17:53
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Пособия, семейный капитал и дотации. В нашей стране поддержка семей с детьми – национальный приоритет. В 2025 году планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи столичных многодетных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи многодетных семей-2

Сейчас в Минске возводятся новостройки на улице Волгоградской, в границах Шаранговича – Горецкого и на Логойском тракте. Многодетным предлагают начать строительство также в Смолевичах и малых городах. Успешный опыт уже есть. В 2024 году новоселами стали 910 многодетных семей.

В Минске планируют обеспечить квадратными метрами около тысячи многодетных семей-4

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Структура квартир в каждом жилом доме определенно имеет набор – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Конечно, в столбиках серии 111-90 в основном – однокомнатные и двухкомнатные. Тоже и состав семей бывает разный, поэтому многодетные семьи бывают заинтересованы в строительстве двух однокомнатных квартир или однокомнатной и двухкомнатной. Поэтому в структуре набор квартир совершенно различный и у граждан всегда есть выбор.

В 2025 году в столице планируют построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Из них 70 тысяч – для граждан, нуждающихся в улучшении условий. Также активно развивается социальная инфраструктура – возводятся детские сады, школы и поликлиники.

# Строительство # Ирина Гонтарева # Многодетные семьи в Беларуси

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