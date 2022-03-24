«Мы тебе значок вот этот повесили не просто так». Лукашенко поручил Баскову провести ревизию в спортивной сфере страны

Новости Беларуси. Главный вопрос к белорусскому спорту – где результат? Об этом Александр Лукашенко спросил профильных чиновников и тренеров на совещании по итогам зимней Олимпиады в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Большом зале Дворца Независимости – серьезный разговор с руководством Национального олимпийского комитета, спортивными функционерами, областной вертикалью – всего 55 человек.

«При чем здесь давление?» Лукашенко жестко разобрал выступление белорусских спортсменов на ОИ. Читайте здесь. Президент детально расспросил спортивных руководителей о причинах провала и перспективах развития зимних видов спорта в стране. При этом объяснять безуспешные выступления нехваткой тренировочных площадок, кадров или времени Александр Лукашенко считает несерьезным. Показательный пример – белорусский хоккей. Для его развития в стране построили 44 арены, а игра нашей команды лучше не стала.

Глава государства предупредил, что миллионы долларов никто больше вкладывать не будет, а платить будут только за результат. В ближайшее время спортивному руководству поручено провести ревизию сферы и попрощаться со всеми, кто не настроен на серьезную работу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что, у нас не такие ребята? Такие. Вы просто бездельники. Бездельники вместе с тренерами своими. Поэтому не будем долго тут дебатировать и прочее – все это пустое, что мы будем разговаривать. У нас определены три человека – вице-премьер, министр, руководитель НОК, плюс Басков четвертый. Мы тебе значок вот этот повесили не просто так. Ты там будешь как главный контролер и будешь отвечать за спорт.

Александр Лукашенко:

Соберитесь втроем, если вы хотите работать, проревизируйте все – не только в зимних видах спорта – посмотрите на руководителей федераций, посмотрите на тренерский состав. Я Олимпиады ждать не буду. С этим я никогда не соглашусь как бывший спортсмен и который любит спорт не меньше, чем вы.